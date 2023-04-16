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В Новосибирске к концу недели потеплеет, но перед этим обещают снегопады — прогноз погоды от сервисов

Начало недели будет прохладным

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В начале недели возможен снег

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На следующих выходных в Новосибирске будет потепление. Погода в апреле в городе не устает удивлять жителей. На прошедшей неделе город завалило снегом. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать погоду на ближайшие дни.

Единственным ясным днем станет среда

Единственным ясным днем станет среда

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По данным «Яндекс.Погоды», со среды начнет теплеть в городе. Самым холодным днем будет вторник — температура опустится до -3 градусов и пойдет снег. Следующие выходные будут теплыми, но пасмурными.

«Гисметео» также обещает снег в понедельник и вторник

«Гисметео» также обещает снег в понедельник и вторник

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«Гисметео» сообщает, что начало недели будет дождливым и прохладным. Во вторник скорость ветра достигнет 16 м/с. Самыми теплыми днями станут пятница и суббота — температура поднимется до +7 градусов.

Ночью во вторник температура будет -9 градусов

Ночью во вторник температура будет -9 градусов

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У World weather прогноз не такой оптимистичный. До четверга погода выше 0 не поднимется. К воскресенью температура будет +6 градусов.

До майских выходных осталось всего две недели. Чтобы хорошо спланировать отдых — нужно знать, какой будет погода — мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.

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