В Новосибирске к концу недели потеплеет, но перед этим обещают снегопады — прогноз погоды от сервисов

На следующих выходных в Новосибирске будет потепление. Погода в апреле в городе не устает удивлять жителей. На прошедшей неделе город завалило снегом. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать погоду на ближайшие дни.
По данным «Яндекс.Погоды», со среды начнет теплеть в городе. Самым холодным днем будет вторник — температура опустится до -3 градусов и пойдет снег. Следующие выходные будут теплыми, но пасмурными.
«Гисметео» сообщает, что начало недели будет дождливым и прохладным. Во вторник скорость ветра достигнет
У World weather прогноз не такой оптимистичный. До четверга погода выше 0 не поднимется. К воскресенью температура будет +6 градусов.
До майских выходных осталось всего две недели. Чтобы хорошо спланировать отдых — нужно знать, какой будет погода — мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.