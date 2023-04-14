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Тема дняСнегопад в Новосибирске
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Когда закончится снегопад? В Новосибирск пришло похолодание — какую погоду ждать в выходные

Температура в пригороде опустится до -10 градусов

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Город засыпало снегом

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В Новосибирске в пятницу, 14 апреля, резко похолодало. Синоптики рассказали, что потепления на ближайших выходных ждать не стоит.

— Понижение у нас пришло с прохождением системы холодных фронтов. Вчера мы попадали в теплый сектор, было кратковременное потепление, до +15 градусов по области. Вчера по Томской области проходил холодный фронт. На утро по северу нашей области и в течение дня подошел и к нам в Новосибирск. В тыловую часть распространяется гребень антициклона, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

На следующей неделе температура будет постепенно подниматься. Как уточнила Кичанова, с прохождением холодного фронта закончится снегопад. Это произойдет сегодня, 14 апреля, ближе к вечеру.

В субботу, 15 апреля, ночью сохранится небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ночью -8... -10 градусов, в пригороде до -12 градусов. Днем -2... -4 градуса. Ветер северо-восточный, ночью 6–11 м/с, днем 4–9 м/с.

В воскресенье, 16 апреля, преимущественно без осадков. Ночью обещают -6... -8 градусов, в пригороде до -11 градусов. Днем +1... +3 градуса. Ветер северо-восточный 4–9 м/с.

В понедельник, 17 апреля, ночью погода сохранится без осадков. Днем небольшой мокрый снег. Ночью -5... -7 градусов, в пригороде до -10 градусов. Днем будет 0... +2 градуса. Ветер обещают 3–8 м/с ночью и 5–10 м/с днем.

Новосибирск за несколько часов снова стал снежным. Мы следим за ситуацией в городе в онлайн-трансляции.

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