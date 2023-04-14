Когда закончится снегопад? В Новосибирск пришло похолодание — какую погоду ждать в выходные

В Новосибирске в пятницу, 14 апреля, резко похолодало. Синоптики рассказали, что потепления на ближайших выходных ждать не стоит.

— Понижение у нас пришло с прохождением системы холодных фронтов. Вчера мы попадали в теплый сектор, было кратковременное потепление, до +15 градусов по области. Вчера по Томской области проходил холодный фронт. На утро по северу нашей области и в течение дня подошел и к нам в Новосибирск. В тыловую часть распространяется гребень антициклона, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.