Что, опять снег? Новосибирск накрыла апрельская метель — онлайн-трансляция

И время лепить снеговиков вернулось.
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Снег уже поутих в городе, но снежные кадры у нас еще остались.
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Жительница Новосибирска, кажется, была больше готова к дождю, чем к снегопаду. Но зонтик ее всё равно спас.
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А вот и снежные кадры от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
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В нашем телеграм-канале SMM-редакторы публикуют смешные мемы про погоду в Новосибирске. Присоединяйтесь.
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Улицы Новосибирска стали еще более снежными.
— Только что же сухо было как летом. Снег, перестань, — просит автор фото.
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Продолжаем любоваться вашими фотографиями.
— Сегодня перед обедом пошла по работе на почту, а на улице зимняя сказка, — рассказала читательница НГС.
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Важный опрос для автомобилистов, от которого будет зависеть ситуация на дорогах.
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Видео со снегопадом прислал нам читатель.
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В 2ГИС уже страшно заглядывать. С каждым разом обстановка всё хуже. Теперь пробки ухудшились до
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А сегодня в 5 утра в Новосибирске шел дождь. Погода весной переменчива.
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Совсем не похоже, что уже через две недели
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Ситуация на дорогах Новосибирска постепенно ухудшается. Пробки уже в 7 баллов.
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А вот и тревожные новости. Недалеко от села Сокур в пробку встала трасса. Как рассказывает читательница НГС Юлия, пробка серьезная.
— Водитель так стоит уже 40 минут, — поделилась женщина.
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У многих офисных работников резко изменился вид за окном.
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Совсем зимние фотографии присылают нам читатели НГС.
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По данным 2ГИС, Октябрьский мост, площадь Труда, часть Красного проспекта, Большевистская улица стоят в пробке.
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