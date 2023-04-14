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Тема дняСнегопад в Новосибирске
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Онлайн-трансляция

Что, опять снег? Новосибирск накрыла апрельская метель — онлайн-трансляция

Показываем фото и видео с улиц города

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В Новосибирске днем 14 апреля начался сильный снегопад. Погода за окном больше напоминает зиму, чем середину весны.

НГС запускает онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Присылайте нам свои фото и видео, делитесь впечатлениями от погоды.

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И время лепить снеговиков вернулось.

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Снег уже поутих в городе, но снежные кадры у нас еще остались.

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Жительница Новосибирска, кажется, была больше готова к дождю, чем к снегопаду. Но зонтик ее всё равно спас.

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А вот и снежные кадры от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

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В нашем телеграм-канале SMM-редакторы публикуют смешные мемы про погоду в Новосибирске. Присоединяйтесь.

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Улицы Новосибирска стали еще более снежными.

— Только что же сухо было как летом. Снег, перестань, — просит автор фото.

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Продолжаем любоваться вашими фотографиями.

— Сегодня перед обедом пошла по работе на почту, а на улице зимняя сказка, — рассказала читательница НГС.

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Важный опрос для автомобилистов, от которого будет зависеть ситуация на дорогах.

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Видео со снегопадом прислал нам читатель.

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В 2ГИС уже страшно заглядывать. С каждым разом обстановка всё хуже. Теперь пробки ухудшились до 8 баллов.

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А сегодня в 5 утра в Новосибирске шел дождь. Погода весной переменчива.

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Еще одно фото от главного редактора НГС Марины Малковой. Снег ложится на асфальт тонким ровным слоем 

Еще одно фото от главного редактора НГС Марины Малковой. Снег ложится на асфальт тонким ровным слоем 

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Совсем не похоже, что уже через две недели 1 мая.

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Ситуация на дорогах Новосибирска постепенно ухудшается. Пробки уже в 7 баллов.

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А вот и тревожные новости. Недалеко от села Сокур в пробку встала трасса. Как рассказывает читательница НГС Юлия, пробка серьезная.

— Водитель так стоит уже 40 минут, — поделилась женщина.

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У многих офисных работников резко изменился вид за окном.

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Так сейчас выглядит перекресток улиц Ленина и Советской

Так сейчас выглядит перекресток улиц Ленина и Советской

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Совсем зимние фотографии присылают нам читатели НГС.

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Димитровский мост зато выглядит пустым 

Димитровский мост зато выглядит пустым 

По данным 2ГИС, Октябрьский мост, площадь Труда, часть Красного проспекта, Большевистская улица стоят в пробке.

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