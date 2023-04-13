Всевидящие камеры и искусственный интеллект запускают в Новосибирской области — за чем и кем они будут следить

Леса в Куйбышевском районе будут защищать с помощью всевидящих камер и искусственного интеллекта. О том, как работает автоматическая система фиксации пожаров «Лесохранитель», НГС рассказал начальник Новосибирского главка МЧС Виктор Орлов.
— «Лесохранитель» — это камеры, подключенные к системе искусственного интеллекта. Две камеры двигаются по полукругу, обзор получается 360 градусов. Эти камеры фиксируют дымку и передают информацию в дежурную службу, — рассказал главный спасатель Новосибирской области. — Происходят фотофиксация, видеофиксация и захват координат. После чего передается информация о том, что есть возгорание.
Камеры настроены таким образом, чтобы в первую очередь следить за местами, где огонь с сухой травы может перейти на человеческое жилье или в лес. Помимо того, что, согласно техническому заданию, «Лесохранитель» будет отслеживать «горячие» точки на карте Куйбышевского района, у него нашлись и другие способности:
— Мы не исключаем, что камеры зафиксируют не только дымку, но и ее причину, человека, который зажег огонь. Борьба с поджигателями, я думаю, выйдет на другой уровень, — подытожил Виктор Орлов.
Сейчас комплекс работает в режиме опытной эксплуатации, его адаптируют к реальным, а не лабораторным условиям.
Ранее НГС писал о том, что на майские новосибирцы могут остаться без шашлыков. В области введут особый противопожарный режим.