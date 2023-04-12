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Шашлыки можно жарить? Главный спасатель НСО ответит на вопросы о том, каких ЧП ждать весной

Прислать свой вопрос можно на странице НГС во «ВКонтакте» редакции или в телеграм

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Начальник МЧС Новосибирской Области Виктор Орлов расскажет новосибирцам и жителям области, чего ждать от весны 2023 года

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Начальник Главного управления областного управления МЧС Виктор Орлов в прямом эфире ответит на вопросы новосибирцев в четверг, 13 апреля, в 12:00. Вы можете прислать свои вопросы через редакционный ВК или телеграм.

Чего бояться в этом году — потопа во время паводков или ландшафтных пожаров? Можно ли жарить на даче шашлыки весной, и если да, как правильно это сделать, не рискуя спалить дома соседей? Кто должен опахивать населенные пункты и куда жаловаться, если вплотную к деревне стоит сухая трава?

Эти и другие важные вопросы мы зададим Виктору Орлову в прямом эфире. Присылайте ваши вопросы.

Ранее НГС писал о прогнозе паводков, который составил Гидрометцентр. Ежедневный мониторинг на Обском водохранилище метеорологи начали в конце февраля.

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