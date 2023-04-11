Больше 400 дорог в Сибири может затопить при паводке

На прошлой неделе из-за паводка в области перекрыли дорогу между поселками Красномайским и Новоозёрным. В конце марта в регионе смыло мост. Сооружение проходило через реку Каракан вблизи поселка Факел Революции Искитимского района и села Завьялово.