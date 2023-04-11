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Больше 400 дорог в Сибири может затопить при паводке

Всего около 700 населенных пунктов попали в зону подтопления

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Сейчас МЧС проводит противопаводковые мероприятия

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В Сибири в зоне подтопления во время паводка могут оказаться 684 населенных пункта. Об этом 11 апреля на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— На сегодняшний день по всем субъектам Сибирского федерального округа на контроле находится прохождение паводка в 684 населенных пунктах. 439 участков дорог могут быть подтоплены по наихудшему сценарию. В 149 населенных пунктах могут образоваться затороопасные участки, — сказал Орлов

На прошлой неделе из-за паводка в области перекрыли дорогу между поселками Красномайским и Новоозёрным. В конце марта в регионе смыло мост. Сооружение проходило через реку Каракан вблизи поселка Факел Революции Искитимского района и села Завьялово.

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