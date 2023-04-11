Больше 400 дорог в Сибири может затопить при паводке

В Сибири в зоне подтопления во время паводка могут оказаться 684 населенных пункта. Об этом 11 апреля на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
— На сегодняшний день по всем субъектам Сибирского федерального округа на контроле находится прохождение паводка в 684 населенных пунктах. 439 участков дорог могут быть подтоплены по наихудшему сценарию. В 149 населенных пунктах могут образоваться затороопасные участки, — сказал Орлов
На прошлой неделе из-за паводка в области перекрыли дорогу между поселками Красномайским и Новоозёрным. В конце марта в регионе смыло мост. Сооружение проходило через реку Каракан вблизи поселка Факел Революции Искитимского района и села Завьялово.