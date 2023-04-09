Ребенок провалился в яму с водой на территории школы в Новосибирске

На территории школы
— Я увидела из окна, как ребенок провалился почти по пояс в этой луже и самостоятельно не мог выбраться. Он там практически лежал в воде, — рассказала Татьяна.
Мальчику на вид нет и 10 лет, ему помогли выбраться из ямы ровесники. По словам Новиковой, огромная лужа на школьном дворе разливается ежегодно: в нее стекаются талые воды. В этом году она глубже обычного.
НГС направил запрос в департамент образования Новосибирска для получения комментария по существу проблемы.
В начале апреля журналист НГС в длинном красном платье измерила глубину новосибирских луж. Получился очень мокрый фоторепортаж (и видео).