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Ребенок провалился в яму с водой на территории школы в Новосибирске

По словам местных жителей, эта «школьная яма» не первый год угрожает здоровью детей

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Окна женщины, рассказавшей о произошедшем, выходят на территорию школы № 207

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На территории школы № 207 в микрорайоне Родники в Новосибирске ребенок провалился по пояс в яму с водой. Об этом изданию «Прецедент» рассказала местная жительница Татьяна Новикова, которая из окна своей квартиры наблюдала происходящее.

— Я увидела из окна, как ребенок провалился почти по пояс в этой луже и самостоятельно не мог выбраться. Он там практически лежал в воде, — рассказала Татьяна.

Мальчику на вид нет и 10 лет, ему помогли выбраться из ямы ровесники. По словам Новиковой, огромная лужа на школьном дворе разливается ежегодно: в нее стекаются талые воды. В этом году она глубже обычного.

НГС направил запрос в департамент образования Новосибирска для получения комментария по существу проблемы.

В начале апреля журналист НГС в длинном красном платье измерила глубину новосибирских луж. Получился очень мокрый фоторепортаж (и видео).

Безопасность детейБезопасность в школеТалая вода
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