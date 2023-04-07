Холодный ветер и дождь: в Новосибирске ждут неустойчивую погоду на выходных

К Новосибирску приближается кратковременное похолодание. На выходных в пригороде температура может опуститься до -14 градусов.
— Похолодание пришло с Арктики, с Карского моря. Сегодня проходит система холодных фронтов, поэтому ветер повернул на северную составляющую. Во второй половине дня, ближе к вечеру, в городе ждем отрицательной температуры. Осадки пока небольшие. На предстоящую неделю будет неустойчивый характер погоды за счет смещения барических образований, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
8 апреля ночью местами ожидается небольшой снег, температура
9 апреля небольшой снег, днем — мокрый. Ночью
10 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. В ночные часы
Ранее НГС изучил прогноз погоды на апрель, который составили специальные сервисы. К концу месяца ожидается потепление, но до этого возможны серьезные перепады температуры.