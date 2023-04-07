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Холодный ветер и дождь: в Новосибирске ждут неустойчивую погоду на выходных

Температура опустится сегодня вечером

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На следующей неделе погода будет неустойчивой

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К Новосибирску приближается кратковременное похолодание. На выходных в пригороде температура может опуститься до -14 градусов.

— Похолодание пришло с Арктики, с Карского моря. Сегодня проходит система холодных фронтов, поэтому ветер повернул на северную составляющую. Во второй половине дня, ближе к вечеру, в городе ждем отрицательной температуры. Осадки пока небольшие. На предстоящую неделю будет неустойчивый характер погоды за счет смещения барических образований, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

8 апреля ночью местами ожидается небольшой снег, температура -9… -11 градусов, в пригороде до -14 градусов, ветер северо-восточный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем синоптики прогнозируют температуру около 0 градусов, ветер 4–9, местами до 14 м/с.

9 апреля небольшой снег, днем — мокрый. Ночью -3… -5 градусов, днем +1… +3 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с, местами усиление до 15 м/с.

10 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. В ночные часы -2… -4 градуса, днем +8… +10 градусов. Ветер западный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на апрель, который составили специальные сервисы. К концу месяца ожидается потепление, но до этого возможны серьезные перепады температуры.

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