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А весна выйдет? В Новосибирске на следующей неделе будет потепление, но недолгое

Четверг станет самым теплым днем

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На прошедшей неделе пару дней в Новосибирске всё таяло

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Апрель пришел в Новосибирск с минусовыми температурами и холодным ветром. На следующей неделе ситуация не сильно улучшится и резкого потепления новосибирцам ждать не стоит. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать прогноз на следующую неделю.

Пятница станет самым пасмурным днем

Пятница станет самым пасмурным днем

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По прогнозу «Яндекс.Погоды», до четверга температура будет подниматься и в четверг достигнет своего пика — +11 градусов. В следующую субботу температура вновь опустится до -2 градусов. На неделе будет два солнечных дня: понедельник и среда. Температура днем в эти дни будет +6 градусов.

В понедельник температура поднимется до <nobr class="_">+4 градусов</nobr>

В понедельник температура поднимется до +4 градусов

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«Гисметео» обещает не такие теплые дни, как «Яндекс.Погода». Максимальная дневная температура по прогнозу будет +7 градусов во вторник и в четверг. В пятницу возможен снег с дождем и температура +4 градуса. Самым холодным днем станет следующая суббота — температура вновь опустится до -2 градусов.

Следующая неделя будет пасмурной

Следующая неделя будет пасмурной

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По прогнозу World weather неделя начнется с небольшого потепления и температура поднимется до +1 градуса. Во вторник будет уже +5 градусов, а самым теплым днем станет +8 градусов. В пятницу погода резко ухудшится и пойдет снег. Зато следующая суббота, по данным World weather, будет не такой холодной и температура поднимется до +5 градусов.

Первый месяц весны во всей России приносил сюрпризы от погоды. Росгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие месяцы, в том числе и на апрель. Вместе с синоптиками посмотрели, чего ожидать от второго месяца весны.

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