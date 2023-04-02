А весна выйдет? В Новосибирске на следующей неделе будет потепление, но недолгое

Апрель пришел в Новосибирск с минусовыми температурами и холодным ветром. На следующей неделе ситуация не сильно улучшится и резкого потепления новосибирцам ждать не стоит. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать прогноз на следующую неделю.
По прогнозу «Яндекс.Погоды», до четверга температура будет подниматься и в четверг достигнет своего пика —
«Гисметео» обещает не такие теплые дни, как «Яндекс.Погода». Максимальная дневная температура по прогнозу будет
По прогнозу World weather неделя начнется с небольшого потепления и температура поднимется до
Первый месяц весны во всей России приносил сюрпризы от погоды. Росгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие месяцы, в том числе и на апрель. Вместе с синоптиками посмотрели, чего ожидать от второго месяца весны.