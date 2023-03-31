Когда там уже тепло? Какой будет погода в апреле в России

Начало весны удивляло жителей России по-разному, а погоду бросало из стороны в сторону. Кому-то совсем не повезло — например, в Ростове из-за снегопада перекрыли трассу, тысячи человек остались без электричества, а в Санкт-Петербург на этой неделе в буквальном смысле вернулась зима. Резкие перепады температур ожидаются в Новосибирске, где температура после плюсовых значений должна опуститься аж до -13 градусов. В Красноярске тоже перепады — местные жители сначала катались по лужам на розовых фламинго, но затем погода резко изменилась и в городе наступил транспортный коллапс из-за снегопада.
Тем временем в Чите прогнозируют потепление до +20, а в Екатеринбурге побит абсолютный температурный рекорд марта — здесь +18, а снег почти полностью растаял. Что же будет происходить с погодой дальше? Росгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие месяцы, в том числе и на апрель. Вместе с синоптиками посмотрели, чего ожидать от второго месяца весны.
Согласно вероятностному прогнозу Росгидрометцентра, на большей части территории России в апреле–сентябре температура будет близка (а иногда и выше) к средним многолетним значениям. При этом в отдельные месяцы температура выше нормы ожидается в европейской части России, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.
— Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов и в регионах Северного Кавказа, — предупредили в Росгидромете.
По данным Росгидромета, в апреле теплее, чем обычно, будет на крайнем севере Урала, на севере Сибири, а также в северной половине Якутии и в Приморском крае. Ниже средних многолетних значений температура будет на Камчатке, в остальных же регионах — в пределах нормы. А вот где ожидается больше всего осадков:
- западные области Северо-Западного федерального округа (Калининградская, Псковская, Мурманская и Ленинградская области, Республика Карелия, а также Санкт-Петербург);
- северо-восток Уральского федерального округа (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область);
- запад Красноярского края;
- Томская область;
- центральные и южные районы Якутии;
- юг Магаданской области и Чукотского автономного округа;
- север Камчатки и Сахалина.
Дефицит осадков наиболее вероятен в Ненецком автономном округе, на крайнем севере Якутии и Чукотки, а также в Приморском крае. Меньше осадков, чем в апреле прошлого года, ожидается на большей части Центрального федерального округа и на западе Приволжского федерального округа.
Метеоролог Роман Вильфанд отметил, что эти данные всё еще предварительные и будут корректироваться в течение апреля, а максимальная дальность прогноза, которой можно доверять, — 7 дней.
— Детали внутри месяца корректируются десятидневными, пятидневными и детализированными прогнозами, — говорит синоптик. — Бывают такие процессы, которые хорошо изучены и позволяют продлить долговременность прогноза до девяти дней. Например, стационирование антициклона. Такие процессы редко, но бывают. Тот факт, что сейчас можно доверять прогнозу на 7 дней, — это уже огромное достижение.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Если метеорологический прогноз на апрель вас не сильно устроил, то можно обратиться к прогнозу астрологическому. Правда, по словам астрологов, для некоторых знаков зодиака грядущий месяц может оказаться не самым простым. Узнали, что поджидает в апреле каждого из нас и к чему стоит подготовиться представителям разных знаков зодиака.