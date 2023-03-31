Когда там уже тепло? Какой будет погода в апреле в России

Тем временем в Чите прогнозируют потепление до +20, а в Екатеринбурге побит абсолютный температурный рекорд марта — здесь +18, а снег почти полностью растаял. Что же будет происходить с погодой дальше? Росгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие месяцы, в том числе и на апрель. Вместе с синоптиками посмотрели, чего ожидать от второго месяца весны.



Согласно вероятностному прогнозу Росгидрометцентра, на большей части территории России в апреле–сентябре температура будет близка (а иногда и выше) к средним многолетним значениям. При этом в отдельные месяцы температура выше нормы ожидается в европейской части России, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.