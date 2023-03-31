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«Будет много солнца». Какая погода ждет новосибирцев на выходных?

В ближайшие три дня в городе не будет осадков

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Весна вступает в свои права в городе

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В Новосибирске в ближайшие три дня похолодание сменится потеплением. Все три дня в городе не будет осадков. В Западно-Сибирском гидрометцентре синоптики составили прогноз на три дня.

— Над нами сейчас антициклон, область повышенного давления. 1 и 2 апреля мы находимся с холодной стороны антициклона и затем, смещаясь к юго-востоку, мы будем попадать на теплую сторону. Поэтому потоки будут смещаться на южную составляющую. Будет много солнца, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В субботу, 1 апреля, в городе ночью обещают -10... -12 градусов, в пригороде до -15 градусов. Днем будет -1... -3 градуса. Ветер ночью северного направления, днем — юго-восточного, 2–7 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, ночью будет -9... -11 градусов, в пригороде -15 градусов. Днем обещают 0... +2 градуса. Ветер южный, 3–8 м/с.

В понедельник, 3 апреля, ночью будет -2... -7 градусов, в пригороде до -11 градусов. Днем +5... +7 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с.

На этих выходных начнется второй месяц весны. НГС изучил прогноз погоды на апрель.

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