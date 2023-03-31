«Будет много солнца». Какая погода ждет новосибирцев на выходных?

В Новосибирске в ближайшие три дня похолодание сменится потеплением. Все три дня в городе не будет осадков. В Западно-Сибирском гидрометцентре синоптики составили прогноз на три дня.

— Над нами сейчас антициклон, область повышенного давления. 1 и 2 апреля мы находимся с холодной стороны антициклона и затем, смещаясь к юго-востоку, мы будем попадать на теплую сторону. Поэтому потоки будут смещаться на южную составляющую. Будет много солнца, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.