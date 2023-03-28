«Могут быть неприятности»: труба в Октябрьском районе забилась снегом — ее будут расчищать спасатели

В Октябрьском районе Новосибирска в Третьем Камышевском переулке труба полностью забита снегом и представляет угрозу для жителей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник департамента чрезвычайных ситуаций Сергей Куценко.
— Буквально завтра ожидается +10 градусов, и уже могут быть неприятности. Хотел попросить обратить внимание на эту трубу, — сообщил начальник департамента.
Как добавил Сергей Куценко, русла рек в Новосибирске угроз паводка не представляют. В мэрии сообщили, что трубу расчистят сегодня,
Власти Новосибирска открыли и почистили 30% ливневок в городе. Рабочие продолжают вывозить снег.