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«Могут быть неприятности»: труба в Октябрьском районе забилась снегом — ее будут расчищать спасатели

Труба представляет угрозу

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Трубу пообещали расчистить сегодня, 28 марта

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В Октябрьском районе Новосибирска в Третьем Камышевском переулке труба полностью забита снегом и представляет угрозу для жителей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник департамента чрезвычайных ситуаций Сергей Куценко.

— Буквально завтра ожидается +10 градусов, и уже могут быть неприятности. Хотел попросить обратить внимание на эту трубу, — сообщил начальник департамента.

Как добавил Сергей Куценко, русла рек в Новосибирске угроз паводка не представляют. В мэрии сообщили, что трубу расчистят сегодня, 28 марта, вместе со спасателями.

Власти Новосибирска открыли и почистили 30% ливневок в городе. Рабочие продолжают вывозить снег.

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