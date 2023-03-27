«Холод идет с Москвы»: в Новосибирске ждут перепад температуры в 15 градусов

К Новосибирску приближается холодный циклон с Москвы, его ждут в городе к 30 марта. Синоптики прогнозируют, что он принесет с собой мокрый снег.
— Просто облачность сейчас, на предстоящие двое суток будет преимущественно без осадков. Теплая воздушная масса медленно смещается к нам с юга Урала. С 29 марта во второй половине дня с северо-запада области будет подходить циклон с серией холодных фронтов. Температура понизится. Циклон, который мы ждем, находится над центральными районами России около Москвы. И он в течение двух суток через Урал к нам сместится, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Завтра, 28 марта, в Новосибирске температура будет постепенно повышаться. Ночью
В среду, 29 марта, ночь будет еще теплее,
30 марта, в четверг, погода изменится. В темное время суток будут небольшие осадки в виде снега или мокрого снега, днем не ожидаются. В ночные часы
В Новосибирске постепенно становится теплее, а место снежных сугробов занимают гололед и лужи. НГС изучил прогноз погоды на апрель.