«Холод идет с Москвы»: в Новосибирске ждут перепад температуры в 15 градусов

К Новосибирску приближается холодный циклон с Москвы, его ждут в городе к 30 марта. Синоптики прогнозируют, что он принесет с собой мокрый снег.



— Просто облачность сейчас, на предстоящие двое суток будет преимущественно без осадков. Теплая воздушная масса медленно смещается к нам с юга Урала. С 29 марта во второй половине дня с северо-запада области будет подходить циклон с серией холодных фронтов. Температура понизится. Циклон, который мы ждем, находится над центральными районами России около Москвы. И он в течение двух суток через Урал к нам сместится, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.