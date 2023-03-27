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Тема дняПриближается холодный циклон
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«Холод идет с Москвы»: в Новосибирске ждут перепад температуры в 15 градусов

Возможны порывы ветра до 17 м/с

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Шапку лучше пока не убирать в шкаф

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К Новосибирску приближается холодный циклон с Москвы, его ждут в городе к 30 марта. Синоптики прогнозируют, что он принесет с собой мокрый снег.

— Просто облачность сейчас, на предстоящие двое суток будет преимущественно без осадков. Теплая воздушная масса медленно смещается к нам с юга Урала. С 29 марта во второй половине дня с северо-запада области будет подходить циклон с серией холодных фронтов. Температура понизится. Циклон, который мы ждем, находится над центральными районами России около Москвы. И он в течение двух суток через Урал к нам сместится, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Завтра, 28 марта, в Новосибирске температура будет постепенно повышаться. Ночью +1... +3 градуса, в пригороде до -2 градусов. Днем +8... +10 градусов. Ветер юго-западного направления 3–8 м/с.

В среду, 29 марта, ночь будет еще теплее, +2... +4 градуса. Днем +11... +13 градусов с понижением в течение дня. Ветер юго-западный ночью силой 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с.

30 марта, в четверг, погода изменится. В темное время суток будут небольшие осадки в виде снега или мокрого снега, днем не ожидаются. В ночные часы -3... -5 градусов, в дневные — 0... -2 градуса. Ветер северный ночью 7–12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

В Новосибирске постепенно становится теплее, а место снежных сугробов занимают гололед и лужи. НГС изучил прогноз погоды на апрель.

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