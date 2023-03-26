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Потепление и резкое похолодание: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — изучаем сервисы

Днем температура может подняться до +12 градусов, а ночью опуститься до -9 градусов

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В середине недели возможен дождь

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В Новосибирск уже на следующей неделе придет второй месяц календарной весны. На улице становится всё теплее, температура днем может подняться до +12 градусов, но пасмурных дней всё равно будет больше, чем солнечных. А к концу недели и вовсе столбик термометра опустится до -9 градусов ночью. НГС изучил сервисы прогнозов погоды, чтобы узнать, какую погоду ждать жителям Новосибирска на следующей неделе.

По прогнозам «Яндекс.Погоды», за окном всю неделю ожидают пасмурную погоду, солнце будет выглядывать изредка. Самым теплым днем станет среда, температура ожидается до +10 градусов. В пятницу днем станет значительно холоднее, температура опустится до -3 градусов, также в этот день прогнозируют самую холодную за неделю ночь — -9 градусов. Синоптики ожидают пасмурную погоду, которая будет меняться на облачную.

Солнце может выглянуть в среду, пятницу и субботу

Солнце может выглянуть в среду, пятницу и субботу

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World-Weather также прогнозирует пасмурную погоду, иногда с появлением солнца. Самым теплым днем станет среда, температура поднимется до +8 градусов, но на следующий день, в четверг, опустится до -3 градусов. Холоднее всего будет в пятницу, днем температура поднимется только до -6 градусов. Самая холодная ночью ожидается в субботу, температура опустится до -9 градусов.

Наименее пасмурным днем станет четверг

Наименее пасмурным днем станет четверг

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Сервис Gismeteo тоже обещает пасмурную погоду. Но, по данным синоптиков, в воскресенье будет солнечно. Специалисты отмечают, что самым теплым днем будут вторник и среда, температура поднимется до +12 градусов, но ночью в четверг опустится до -5 градусов. Самый холодным днем станет пятницу, днем температура поднимется до +1 градуса, а ночью опустится до -8 градусов.

По данным сервиса, в четверг может пойти дождь

По данным сервиса, в четверг может пойти дождь

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НГС изучил прогноз погоды на апрель, чтобы понять, когда наконец в город придет настоящая весна.

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