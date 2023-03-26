Потепление и резкое похолодание: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — изучаем сервисы

В Новосибирск уже на следующей неделе придет второй месяц календарной весны. На улице становится всё теплее, температура днем может подняться до +12 градусов, но пасмурных дней всё равно будет больше, чем солнечных. А к концу недели и вовсе столбик термометра опустится до -9 градусов ночью. НГС изучил сервисы прогнозов погоды, чтобы узнать, какую погоду ждать жителям Новосибирска на следующей неделе.