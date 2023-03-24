СЕЙЧАС +1°С
Пробки 7/10
usd 76.31
eur 83.15
Тема дняНГС убрали с обложки «Зверей»
Все новости
Все новости

До +13 по области: в выходные в Новосибирске будет тепло и солнечно

Самым теплым днем станет воскресенье

818

В выходные в городе осадков не ожидается

Поделиться

На выходных новосибирцев ожидает умеренно теплая и солнечная погода. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие дни.

В выходные в городе преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4–9 м/с. Ночью на субботу ожидается -3... -5 градусов, в пригороде до -8 градусов. Днем в городе +5... +7 градусов. В воскресенье ночные температуры ожидаются от -1 до +1 градуса, дневные от +6 до +8 градусов.

Во второй половине дня в понедельник, 27 марта, возможен небольшой дождь. Температура ночью около нуля, днем — +5... +7. Ветер западный, 4–9 м/с.

— Нас ожидает хорошая, солнечная погода. Будет сохраняться поле повышенного давления. Постепенно воздушная масса будет изменяться в сторону повышения, — пояснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Она добавила, что, по предварительному прогнозу, во вторник возможно потепление до +13 по области.

21 марта в Новосибирске наступила астрономическая весна. С этого дня световой день начал прибавляться. А полный прогноз погоды на весну можно почитать здесь.

По теме

УГМСГидрометцентрПрогноз
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter