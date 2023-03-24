До +13 по области: в выходные в Новосибирске будет тепло и солнечно

На выходных новосибирцев ожидает умеренно теплая и солнечная погода. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие дни.
В выходные в городе преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4–9 м/с. Ночью на субботу ожидается
Во второй половине дня в понедельник, 27 марта, возможен небольшой дождь. Температура ночью около нуля, днем —
— Нас ожидает хорошая, солнечная погода. Будет сохраняться поле повышенного давления. Постепенно воздушная масса будет изменяться в сторону повышения, — пояснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Она добавила, что, по предварительному прогнозу, во вторник возможно потепление до +13 по области.
21 марта в Новосибирске наступила астрономическая весна. С этого дня световой день начал прибавляться. А полный прогноз погоды на весну можно почитать здесь.