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Каким будет половодье и когда вскроются реки в Новосибирской области — прогноз от синоптиков

С каждым днем в регионе становится теплее

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Чтобы реки вскрылись быстрее, часто требуется помощь специалистов

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Реки в Новосибирской области начнут вскрываться только во второй декаде апреля, а половодье в первой волне ожидается около нормы. Об этом в пресс-центре ТАСС сегодня рассказала Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— Температура годовая растет по всей России. На северо-западе НСО запасы воды в снеге на 20 марта превышают норму. При определенных сценариях погоды уровень воды может быть выше, чем на востоке области. Вскрытие рек ожидается в течение второй декады апреля, что около или раньше на 2–5 дней средних многолетних сроков, — объяснила специалист.

Голубым выделены участки с превышением нормы по запасам воды в снеге на 20 марта

Голубым выделены участки с превышением нормы по запасам воды в снеге на 20 марта

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Максимальные уровни весеннего половодья ожидаются около или ниже нормы на 0,3–0,5 метра.

— Первая декада марта в НСО была аномально теплой, выпало большое количество осадков на 25 мм. Мы впервые зафиксировали такие показатели. Таяли склоны рек и вода из-за промерзания почвы не впитывалась в землю, а стекала в реки и уровень уже повысился. Период похолодания немного затормозил процесс, — отметила Анна Лапчик. — Запасы воды в Новосибирской области небольшие, и сейчас видится без форс-мажорных условий: всё будет спокойно в первую волну. Предпосылки для повышенной водности во вторую волну есть.

Запасы снега на Алтае превышают норму на 20%, а к 26–27 марта в Республике Алтай температура повысится до +17 градусов, что может повлиять на вторую волну половодья в НСО.

— Если в апреле будет выше +18... +20 градусов и дожди, то вторая волна половодья может быть более опасна. Таяние происходит порциями и ситуацию позволяет держать на контроле, — добавила Анна Лапчик. — Апрели и маи стали климатически теплее в НСО и более сухими за последние 30 лет. К этому нужно приспосабливаться.

В Новосибирске уже сейчас возможен разлив малых рек из-за промерзания почвы. Каким будет апрель в этом году, можно узнать здесь.

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