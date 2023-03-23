Каким будет половодье и когда вскроются реки в Новосибирской области — прогноз от синоптиков

Реки в Новосибирской области начнут вскрываться только во второй декаде апреля, а половодье в первой волне ожидается около нормы. Об этом в пресс-центре ТАСС сегодня рассказала Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— Температура годовая растет по всей России. На северо-западе НСО запасы воды в снеге на 20 марта превышают норму. При определенных сценариях погоды уровень воды может быть выше, чем на востоке области. Вскрытие рек ожидается в течение второй декады апреля, что около или раньше на 2–5 дней средних многолетних сроков, — объяснила специалист.
Максимальные уровни весеннего половодья ожидаются около или ниже нормы на 0,3–0,5 метра.
— Первая декада марта в НСО была аномально теплой, выпало большое количество осадков на 25 мм. Мы впервые зафиксировали такие показатели. Таяли склоны рек и вода из-за промерзания почвы не впитывалась в землю, а стекала в реки и уровень уже повысился. Период похолодания немного затормозил процесс, — отметила Анна Лапчик. — Запасы воды в Новосибирской области небольшие, и сейчас видится без форс-мажорных условий: всё будет спокойно в первую волну. Предпосылки для повышенной водности во вторую волну есть.
Запасы снега на Алтае превышают норму на 20%, а к 26–27 марта в Республике Алтай температура повысится до +17 градусов, что может повлиять на вторую волну половодья в НСО.
— Если в апреле будет выше
В Новосибирске уже сейчас возможен разлив малых рек из-за промерзания почвы. Каким будет апрель в этом году, можно узнать здесь.