Каким будет половодье и когда вскроются реки в Новосибирской области — прогноз от синоптиков

— Температура годовая растет по всей России. На северо-западе НСО запасы воды в снеге на 20 марта превышают норму. При определенных сценариях погоды уровень воды может быть выше, чем на востоке области. Вскрытие рек ожидается в течение второй декады апреля, что около или раньше на 2–5 дней средних многолетних сроков, — объяснила специалист.