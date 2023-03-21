«В конце недели до +7... +9 градусов»: в Новосибирске ждут вскрытия малых рек из-за потепления

В Новосибирске возможен разлив малых рек из-за промерзания почвы. Сейчас, пока не началось резкое потепление, они не представляют угрозы.
Об этом рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска, на аппаратном совещании 21 марта:
— По мероприятиям, касающимся малых рек: у нас на этой неделе изменений не произошло. Малые реки угрозы не представляют, находятся в нормативном состоянии. Уровень воды у них низкий. Что касается рисков в перспективе: в связи с резким повышением возможно, поскольку температуры в конце этой недели до
Сейчас специалисты ежедневно проверяют русла. В этом году промерзание грунта на 20–30% больше, чем в прошлом. Поэтому повышается риск разлива малых рек, например Ельцовки и Ини.
В начале прошлой недели стало известно, что в Новосибирске сотрудники коммунальных служб начали подготовку к паводку. Для этого в городе открывают дождеприемники.