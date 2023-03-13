В Новосибирске готовятся к паводку — коммунальщики открывают ливневки

В Новосибирске начали готовиться к паводку. Службы начали открывать дождеприемники, так как скоро ожидаются температуры выше 0 градусов.
Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 13 февраля рассказал мэр Анатолий Локоть:
— Реализуется план по противопаводковым мероприятиям. С территории города за неделю вывезено 98 тысяч кубометров снега. Работа продолжается. Мы приступили к расконсервации, открытию ливневых канализаций. Открываем дождеприемники, чтобы вода уходила, не накапливалась.
Также на совещании губернатор Андрей Травников заявил, что погода позволяет начать ямочный ремонт дорог.
На этой неделе в Новосибирске ожидается повышение температуры до +5 градусов. Чего еще ждать от погоды, читайте здесь.