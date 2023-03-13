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В Новосибирске готовятся к паводку — коммунальщики открывают ливневки

Скоро в городе ожидаются плюсовые температуры

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Паводок в Новосибирске начинается весной

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В Новосибирске начали готовиться к паводку. Службы начали открывать дождеприемники, так как скоро ожидаются температуры выше 0 градусов.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 13 февраля рассказал мэр Анатолий Локоть:

— Реализуется план по противопаводковым мероприятиям. С территории города за неделю вывезено 98 тысяч кубометров снега. Работа продолжается. Мы приступили к расконсервации, открытию ливневых канализаций. Открываем дождеприемники, чтобы вода уходила, не накапливалась.

Также на совещании губернатор Андрей Травников заявил, что погода позволяет начать ямочный ремонт дорог.

На этой неделе в Новосибирске ожидается повышение температуры до +5 градусов. Чего еще ждать от погоды, читайте здесь.

ПогодаЯмочный ремонтЛивневкиОттепель
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