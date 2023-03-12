Похолодание до -11 градусов и потепление до +5 градусов: что ждет Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске уже больше недели назад пришла календарная весна, но время года всё больше напоминает зиму. Правда, на улице становится всё теплее, температура днем может подняться до +5 градусов, но снег с дождем и пасмурные дни совсем не радуют. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, какую погоду ждать жителям Новосибирска на следующей неделе.
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет пасмурно, только во вторник и среду стоит ждать солнце. Самым теплым днем станет пятница, температура ожидается до +3 градусов. В понедельник еще сохранится минусовая температура днем — до -2 градусов. Самую холодную ночь за неделю прогнозируют также в понедельник — -11 градусов, похолодание будет и в понедельник до -10 градусов ночью. С четверга по воскресенье синоптики ожидают пасмурную погоду, но ни снега, ни дождя, по прогнозу, не будет.
Сервис Gismeteo тоже обещает пасмурную погоду. По данным синоптиков, может пойти небольшой мокрый снег в воскресенье, а в понедельник, вторник и субботу будет солнечно. Самым теплым днем станет среда, температура поднимется до +5 градусов, но ночью этого же дня опустится до -7 градусов. Самую холодную ночь стоит ожидать в субботу, температура опустится до -8 градусов.
World-weather не прогнозирует мокрый снег, погода будет меняться с солнечной на пасмурную. Самыми теплыми днями станут пятница и суббота, температура поднимется до +1 градуса. В среду и вторник стоит ожидать самые холодные ночи — -9 градусов. Синоптики отмечают, что солнечно будет только в понедельник, вторник и среду, в остальные дни ожидают пасмурную погоду.