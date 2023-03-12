Похолодание до -11 градусов и потепление до +5 градусов: что ждет Новосибирск на следующей неделе

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет пасмурно, только во вторник и среду стоит ждать солнце. Самым теплым днем станет пятница, температура ожидается до +3 градусов. В понедельник еще сохранится минусовая температура днем — до -2 градусов. Самую холодную ночь за неделю прогнозируют также в понедельник — -11 градусов, похолодание будет и в понедельник до -10 градусов ночью. С четверга по воскресенье синоптики ожидают пасмурную погоду, но ни снега, ни дождя, по прогнозу, не будет.