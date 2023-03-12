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Похолодание до -11 градусов и потепление до +5 градусов: что ждет Новосибирск на следующей неделе

НГС изучил прогноз погоды трех сервисов

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Всю неделю в городе будет преимущественно пасмурно

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В Новосибирске уже больше недели назад пришла календарная весна, но время года всё больше напоминает зиму. Правда, на улице становится всё теплее, температура днем может подняться до +5 градусов, но снег с дождем и пасмурные дни совсем не радуют. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, какую погоду ждать жителям Новосибирска на следующей неделе.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет пасмурно, только во вторник и среду стоит ждать солнце. Самым теплым днем станет пятница, температура ожидается до +3 градусов. В понедельник еще сохранится минусовая температура днем — до -2 градусов. Самую холодную ночь за неделю прогнозируют также в понедельник — -11 градусов, похолодание будет и в понедельник до -10 градусов ночью. С четверга по воскресенье синоптики ожидают пасмурную погоду, но ни снега, ни дождя, по прогнозу, не будет.

На следующей неделе больше всего будет пасмурных дней

На следующей неделе больше всего будет пасмурных дней

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Сервис Gismeteo тоже обещает пасмурную погоду. По данным синоптиков, может пойти небольшой мокрый снег в воскресенье, а в понедельник, вторник и субботу будет солнечно. Самым теплым днем станет среда, температура поднимется до +5 градусов, но ночью этого же дня опустится до -7 градусов. Самую холодную ночь стоит ожидать в субботу, температура опустится до -8 градусов.

По данным сервиса, жители смогут насладиться солнцем в понедельник, вторник и субботу

По данным сервиса, жители смогут насладиться солнцем в понедельник, вторник и субботу

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World-weather не прогнозирует мокрый снег, погода будет меняться с солнечной на пасмурную. Самыми теплыми днями станут пятница и суббота, температура поднимется до +1 градуса. В среду и вторник стоит ожидать самые холодные ночи — -9 градусов. Синоптики отмечают, что солнечно будет только в понедельник, вторник и среду, в остальные дни ожидают пасмурную погоду.

Солнце порадует новосибирцев в понедельник, вторник и среду

Солнце порадует новосибирцев в понедельник, вторник и среду

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