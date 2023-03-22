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«Весна вступает в свои права»: когда тепло придет в Новосибирск — отвечают синоптики

Вместе с повышением температуры ожидаются дожди

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В Новосибирск постепенно приходит тепло. Совсем скоро в городе пойдет дождь, а температура поднимется до +7 градусов.

— Ожидается 25 марта самый высокий температурный фон. Постепенно тепло распространяется с запада и юго-запада, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Тепло идет с районов южного Урала. Амплитуда суточного хода увеличивается. Мы ждем, что и дальше будет тепло. Весна вступает в свои права.

Завтра, 23 марта, будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. В темное время суток -10...12 градусов, в светлое 0...+2 градуса.

В пятницу, 24 марта, ночью небольшой снег, днем мокрый снег и дождь. Ночью -3...-5 градусов, днем +2...+4 градуса.

25 марта, в субботу преимущественно без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +5...+7 градуса. Ветер юго-западный 5–10 м/с.

Апрель в Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири.

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