До +10 градусов: в конце недели в Новосибирской области ждут резкое потепление

В Новосибирской области на этой неделе ожидается потепление до +10 градусов. Поэтому увеличивается риск происшествий на воде.
Об этом на оперативном совещании 20 марта сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев:
— В связи со значительным потеплением, до +10 градусов в конце недели, а также изменениями в структуре льда риск происшествий на водных объектах чрезвычайно высок. В первую очередь связан с провалом техники и граждан под лед.
Евгений Лебедев обратился к главам районов. Он попросил их организовать беседы с детьми и родителями о безопасности на воде до начала весенних каникул.
Накануне в Новосибирске прошел сильный весенний снегопад. Посмотрите на снимках нашего фотографа, как пробирались по дорогам отвыкшие от снега пешеходы.