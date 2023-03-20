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До +10 градусов: в конце недели в Новосибирской области ждут резкое потепление

Из-за этого увеличивается риск происшествий

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Ожидается, что температура в области к концу недели резко повысится

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В Новосибирской области на этой неделе ожидается потепление до +10 градусов. Поэтому увеличивается риск происшествий на воде.

Об этом на оперативном совещании 20 марта сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев:

— В связи со значительным потеплением, до +10 градусов в конце недели, а также изменениями в структуре льда риск происшествий на водных объектах чрезвычайно высок. В первую очередь связан с провалом техники и граждан под лед.

Евгений Лебедев обратился к главам районов. Он попросил их организовать беседы с детьми и родителями о безопасности на воде до начала весенних каникул.

Накануне в Новосибирске прошел сильный весенний снегопад. Посмотрите на снимках нашего фотографа, как пробирались по дорогам отвыкшие от снега пешеходы.

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ВеснаПотеплениеГУ МЧС по Новосибирской областиПроисшествие на воде
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