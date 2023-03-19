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«Вместо воды — черная булькающая жижа»: новосибирцы сняли на видео загадочное природное явление

Странную полынью читатели НГС заметили на Обском водохранилище

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В опасной проталине уже едва не погибла собака

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Странное природное явление заметили новосибирцы в районе Центрального пляжа Академгородка на Обском водохранилище.

— Обнаружили странную огороженную прорубь. Вместо воды там черная булькающая жижа, — рассказал читатель НГС.

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Видео: читатель НГС

Таинственную полынью сибиряк снял на видео. Видно, что промоина огорожена красно-белой лентой, а из-под воды действительно поднимаются пузыри неизвестного газа.

Чтобы узнать, насколько полынья опасна, НГС обратился к начальнику отдела ГО и ЧС Советского района Юрию Перязеву. По словам спасателя, о природных явлениях и их причинах он судить не может, но опасное место огородили не зря.

— Это не прорубь, а проталина, — рассказал Юрий Перязев НГС. — На прошлых выходных туда упала собака, мы ее достали, проталину огородили. Специально повесили знаки, что ходить по льду опасно, а люди всё равно ходят, несмотря на все предупреждения.

НГС обратился в Росприроднадзор, чтобы выяснить, что именно происходит на Обском море.

Ранее о том, что лед становится ненадежным, предупредили спасатели МЧС. С 1 марта они запретили выезд на лед и снизили грузоподъемность официальных ледовых переправ.

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