«Вместо воды — черная булькающая жижа»: новосибирцы сняли на видео загадочное природное явление

Странное природное явление заметили новосибирцы в районе Центрального пляжа Академгородка на Обском водохранилище.
— Обнаружили странную огороженную прорубь. Вместо воды там черная булькающая жижа, — рассказал читатель НГС.
Таинственную полынью сибиряк снял на видео. Видно, что промоина огорожена красно-белой лентой, а из-под воды действительно поднимаются пузыри неизвестного газа.
Чтобы узнать, насколько полынья опасна, НГС обратился к начальнику отдела ГО и ЧС Советского района Юрию Перязеву. По словам спасателя, о природных явлениях и их причинах он судить не может, но опасное место огородили не зря.
— Это не прорубь, а проталина, — рассказал Юрий Перязев НГС. — На прошлых выходных туда упала собака, мы ее достали, проталину огородили. Специально повесили знаки, что ходить по льду опасно, а люди всё равно ходят, несмотря на все предупреждения.
НГС обратился в Росприроднадзор, чтобы выяснить, что именно происходит на Обском море.
Ранее о том, что лед становится ненадежным, предупредили спасатели МЧС. С