«Вместо воды — черная булькающая жижа»: новосибирцы сняли на видео загадочное природное явление

Таинственную полынью сибиряк снял на видео. Видно, что промоина огорожена красно-белой лентой, а из-под воды действительно поднимаются пузыри неизвестного газа.



Чтобы узнать, насколько полынья опасна, НГС обратился к начальнику отдела ГО и ЧС Советского района Юрию Перязеву. По словам спасателя, о природных явлениях и их причинах он судить не может, но опасное место огородили не зря.