«Хорошая спокойная погода»: в Новосибирске похолодает до -12 градусов — прогноз на ближайшие дни

В Новосибирске ближайшие три дня будет светить солнце, плюсовая температура сохранится днем, но ночью может опуститься до -12 градусов. Синоптики прогнозируют стабильную погоду, но предупреждают о гололеде.
— Будет преимущественно без осадков, солнечно — хорошая спокойная погода. Всё стабильно, без катаклизмов. Только сегодня, 15 марта, ночью пройдет небольшой снег, — сообщила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.
По данным специалистов, 16 марта ожидается понижение температуры ночью до
В последующие сутки синоптики ожидают незначительное понижение фона ночных температур.
17 марта ночью температура опустится до
18 марта ночью также прогнозируют понижение температуры до
Из-за перепадов ночных и дневных температур на улицах города местами возможна гололедица, жителей призывают быть осторожными.
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