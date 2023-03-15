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«Хорошая спокойная погода»: в Новосибирске похолодает до -12 градусов — прогноз на ближайшие дни

Синоптики ожидают солнечную погоду без осадков

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Синоптики прогнозируют хорошую погоду

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В Новосибирске ближайшие три дня будет светить солнце, плюсовая температура сохранится днем, но ночью может опуститься до -12 градусов. Синоптики прогнозируют стабильную погоду, но предупреждают о гололеде.

— Будет преимущественно без осадков, солнечно — хорошая спокойная погода. Всё стабильно, без катаклизмов. Только сегодня, 15 марта, ночью пройдет небольшой снег, — сообщила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

По данным специалистов, 16 марта ожидается понижение температуры ночью до -4... -6 градусов, при этом днем температура повысится до 0... +2 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный со скоростью 3–8 м/с.

В последующие сутки синоптики ожидают незначительное понижение фона ночных температур.

17 марта ночью температура опустится до -8... -10 градусов, днем также сохранится потепление от 0 до +2 градусов. Ветер изменится на северо-западный, но будет слабым — 2–7 м/с.

18 марта ночью также прогнозируют понижение температуры до -10... -12 градусов, днем стабильно — 0... +2 градуса. Ветер изменится на западный, 3–8 м/с.

Из-за перепадов ночных и дневных температур на улицах города местами возможна гололедица, жителей призывают быть осторожными.

НГС изучил прогноз погоды на апрель, чтобы понять, когда наконец в город придет настоящая весна. В городе прогнозируют легкие морозы и затяжные дожди.

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