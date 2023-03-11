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МЧС запускает беспилотники над Новосибирском — зачем это нужно

Спасатели предупреждают об опасности схода снега и падения сосулек

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Спасатели проводят мероприятия по обследованию и очистке крыш здания

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В Новосибирске МЧС обследует неочищенные от снега крыши с помощью беспилотников. Как рассказали в пресс-службе МЧС, мероприятие проводится совместно с Государственной жилищной инспекцией региона.

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МЧС уже пролетели на четырьмя районами Новосибирска

Видео: МЧС по Новосибирской области

— Так, с начала этого года специалисты чрезвычайного ведомства совершили более 30 полетов над территориями Ленинского, Центрального, Октябрьского и Советского районов, — добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Всего обследовано около 12 километров кровли и балконов жилых и нежилых зданий. В телеграм-канале МЧС также напомнили, что нужно опасаться схода снега и падения сосулек.

В начале марта в Новосибирске на припаркованные автомобили упал снег с крыши. Как рассказал читатель НГС, инцидент произошел рядом с домом 13 по улице Промышленной в Дзержинском районе.

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