МЧС запускает беспилотники над Новосибирском — зачем это нужно

В Новосибирске МЧС обследует неочищенные от снега крыши с помощью беспилотников. Как рассказали в пресс-службе МЧС, мероприятие проводится совместно с Государственной жилищной инспекцией региона.
— Так, с начала этого года специалисты чрезвычайного ведомства совершили более 30 полетов над территориями Ленинского, Центрального, Октябрьского и Советского районов, — добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Всего обследовано около 12 километров кровли и балконов жилых и нежилых зданий. В телеграм-канале МЧС также напомнили, что нужно опасаться схода снега и падения сосулек.
В начале марта в Новосибирске на припаркованные автомобили упал снег с крыши. Как рассказал читатель НГС, инцидент произошел рядом с домом 13 по улице Промышленной в Дзержинском районе.