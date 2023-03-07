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Фоторепортаж

Царство тюльпанов: смотрим на цветы, которые подготовили к 8 Марта — самый весенний и яркий репортаж

Букетам потребуется холод и затемненное место

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Сорт «стронг голд» — самый популярный и недорогой. При этом может расти в вазе

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Приближается 8 Марта, а это значит, что цветочные магазины уже выставили на массовую продажу самые весенние цветы — тюльпаны. Но те, кто их выращивает, срезали растения еще в конце февраля. Мы побывали в теплицах и посмотрели, какие цветы в этом году получат на праздник сибирячки.

В «Саду Шубиной» в Краснообске выращивают десятки сортов тюльпанов. Как и другие производители, агрономы закупаются луковицами в Голландии. Из-за санкций и проблем с логистикой цены на посадочный материал в прошлом году резко подскочили. Поэтому стоит быть готовым потратиться.

— Среди самых дешевых сортов — «стронг голд». Он один из самых популярных, обычно растет и в вазе. Очень долго стоит. В среднем в рознице один цветок стоит около 70–80 рублей, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В этом году мы срезали более 130 тысяч тюльпанов еще до 25 февраля.

Цветы после срезки сортируют, упаковывают и отправляют в подвалы на хранение. Температура в помещении должна быть не ниже 0 °C и не выше +2... +3 °C.

— Срезанные цветы мы помещаем в продезинфицированное, пробеленное хранилище, как в стерильную палату. Иначе цветок может легко заплесневеть, — отмечает Людмила Шубина.

Новосибирцы любят тюльпаны насыщенных цветов

Новосибирцы любят тюльпаны насыщенных цветов

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Но и у белых есть свои поклонники

Но и у белых есть свои поклонники

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Цветы обязательно сортируют

Цветы обязательно сортируют

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В подвале цветы могут храниться до трех месяцев. Очень важно правильно следить за влажностью во время выращивания, тогда цветок будет дольше сохранять свою красоту и радовать глаз.

— Магазины начинают забирать цветы с 1 марта, — объяснила агроном. — После покупки тюльпаны нужно ставить обязательно в холодную воду. И держать подальше от света и батарей.

Можно даже подтопить снег, если он чистый. Тюльпанам нужна очень холодная вода, и менять ее лучше раз в день. Срез цветов должен быть прямой.

Обычно недорогие тюльпаны — невысокие и с небольшим бутоном

Обычно недорогие тюльпаны — невысокие и с небольшим бутоном

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Срез у цветов должен быть прямой

Срез у цветов должен быть прямой

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Тюльпаны не любят тепла

Тюльпаны не любят тепла

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Новосибирцы отдают предпочтение желтым, красным и розовым тюльпанам.

— Популярны и неоднотонные тюльпаны — бело-розовые, оранжево-красные, красно-желтые. Такие цветы выглядят более эффектно и необычно, — отмечает Людмила Шубина.

Сейчас можно найти тюльпаны на любой вкус, в том числе и пионовидные

Сейчас можно найти тюльпаны на любой вкус, в том числе и пионовидные

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Высота у цветов зависит от сорта. Некоторые могут достигать и 80 сантиметров

Высота у цветов зависит от сорта. Некоторые могут достигать и 80 сантиметров

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Совсем скоро цветы окажутся в вазах сибирячек

Совсем скоро цветы окажутся в вазах сибирячек

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А пока они ждут своего часа в упаковках

А пока они ждут своего часа в упаковках

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Что еще интересно узнать о цветах

Петунии — одни из самых любимых цветов у дачников. Пышные яркие растения при правильном уходе будут радовать глаз весь сезон.

Если вы опытный дачник, то вам стоит попробовать свои силы в выращивании самого модного цветка — эустомы.

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8 МартаТюльпаныЦветыВесна
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