Царство тюльпанов: смотрим на цветы, которые подготовили к 8 Марта — самый весенний и яркий репортаж

В подвале цветы могут храниться до трех месяцев. Очень важно правильно следить за влажностью во время выращивания, тогда цветок будет дольше сохранять свою красоту и радовать глаз.

— Магазины начинают забирать цветы с 1 марта, — объяснила агроном. — После покупки тюльпаны нужно ставить обязательно в холодную воду. И держать подальше от света и батарей.

Можно даже подтопить снег, если он чистый. Тюльпанам нужна очень холодная вода, и менять ее лучше раз в день. Срез цветов должен быть прямой.