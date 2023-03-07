Царство тюльпанов: смотрим на цветы, которые подготовили к 8 Марта — самый весенний и яркий репортаж

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В «Саду Шубиной» в Краснообске выращивают десятки сортов тюльпанов. Как и другие производители, агрономы закупаются луковицами в Голландии. Из-за санкций и проблем с логистикой цены на посадочный материал в прошлом году резко подскочили. Поэтому стоит быть готовым потратиться.
— Среди самых дешевых сортов — «стронг голд». Он один из самых популярных, обычно растет и в вазе. Очень долго стоит. В среднем в рознице один цветок стоит около 70–80 рублей, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В этом году мы срезали более 130 тысяч тюльпанов еще до 25 февраля.
Цветы после срезки сортируют, упаковывают и отправляют в подвалы на хранение. Температура в помещении должна быть не ниже
— Срезанные цветы мы помещаем в продезинфицированное, пробеленное хранилище, как в стерильную палату. Иначе цветок может легко заплесневеть, — отмечает Людмила Шубина.
В подвале цветы могут храниться до трех месяцев. Очень важно правильно следить за влажностью во время выращивания, тогда цветок будет дольше сохранять свою красоту и радовать глаз.
— Магазины начинают забирать цветы с 1 марта, — объяснила агроном. — После покупки тюльпаны нужно ставить обязательно в холодную воду. И держать подальше от света и батарей.
Можно даже подтопить снег, если он чистый. Тюльпанам нужна очень холодная вода, и менять ее лучше раз в день. Срез цветов должен быть прямой.
Новосибирцы отдают предпочтение желтым, красным и розовым тюльпанам.
— Популярны и неоднотонные тюльпаны — бело-розовые, оранжево-красные, красно-желтые. Такие цветы выглядят более эффектно и необычно, — отмечает Людмила Шубина.
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