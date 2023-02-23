«Тает всё!»: из-за оттепели Новосибирск покрылся слякотью — 10 фото

Днем 23 февраля в Новосибирск пришла оттепель. По данным регионального Гидрометцентра, воздух прогрелся до +2... +4 градусов. В результате на дорогах образовались лужи и слякоть.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал десяток снимков, на которых видно, как в Новосибирск приходит весна.