«Тает всё!»: из-за оттепели Новосибирск покрылся слякотью — 10 фото

Днем 23 февраля в Новосибирск пришла оттепель. По данным регионального Гидрометцентра, воздух прогрелся до
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал десяток снимков, на которых видно, как в Новосибирск приходит весна.
Первый однозначный вывод прогулки корреспондента: обувь сегодня, как и всегда, стоит подбирать с учетом погодных условий.
23 февраля световой день, по данным сервиса «Яндекс.Погода», составляет 10 часов и 15 минут.
Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре
— Тает всё! — таким словами описал ситуацию в городе один из пешеходов.
Сегодня в центре Новосибирска коммунисты провели шествие, посвященное 105-й годовщине со дня создания Советской Армии и Военно-Морского Флота
Ранее НГС изучил прогноз сервисов на март. Ожидается, что морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди.