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«Тает всё!»: из-за оттепели Новосибирск покрылся слякотью — 10 фото

Показываем кадры с улиц города

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В праздничный день в городе тепло

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Днем 23 февраля в Новосибирск пришла оттепель. По данным регионального Гидрометцентра, воздух прогрелся до +2... +4 градусов. В результате на дорогах образовались лужи и слякоть.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал десяток снимков, на которых видно, как в Новосибирск приходит весна.

На момент публикации материала пробок в Новосибирске не наблюдается. Сервис «2ГИС» оценивает дорожную ситуацию в городе в 2 балла из 10

На момент публикации материала пробок в Новосибирске не наблюдается. Сервис «2ГИС» оценивает дорожную ситуацию в городе в 2 балла из 10

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Первый однозначный вывод прогулки корреспондента: обувь сегодня, как и всегда, стоит подбирать с учетом погодных условий.

Перейти дорогу и остаться сухим сегодня довольно сложно

Перейти дорогу и остаться сухим сегодня довольно сложно

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23 февраля световой день, по данным сервиса «Яндекс.Погода», составляет 10 часов и 15 минут.

Во дворах ситуация со слякотью не лучше

Во дворах ситуация со слякотью не лучше

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Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре до 22 м/c с 22 по 24 февраля. По крайней мере сегодня такой прогноз не оправдался.

Водители окатывают друг друга из луж

Водители окатывают друг друга из луж

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— Тает всё! — таким словами описал ситуацию в городе один из пешеходов.

В такую погоду коммунальным службам и собственникам необходимо помнить о том, что с крыш и козырьков подъездов может упасть снег

В такую погоду коммунальным службам и собственникам необходимо помнить о том, что с крыш и козырьков подъездов может упасть снег

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На тротуарах образовалась снежная «каша»

На тротуарах образовалась снежная «каша»

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Фотокорреспондент встретил не только пешеходов и водителей, но и велосипедистов

Фотокорреспондент встретил не только пешеходов и водителей, но и велосипедистов

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Когда с приходом морозов вода на дорогах и тротуарах застынет, передвигаться будет еще сложнее

Когда с приходом морозов вода на дорогах и тротуарах застынет, передвигаться будет еще сложнее

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Сегодня в центре Новосибирска коммунисты провели шествие, посвященное 105-й годовщине со дня создания Советской Армии и Военно-Морского Флота

Ранее НГС изучил прогноз сервисов на март. Ожидается, что морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди.

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