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В центре Новосибирска собралась толпа с красными флагами — объясняем, что происходит

Во главе был мэр города Анатолий Локоть

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Несколько десятков красных флагов развевались в руках людей

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23 февраля в центре Новосибирска собрались коммунисты. Они провели шествие, посвященное 105-й годовщине со дня создания Советской Армии и Военно-Морского Флота. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Шествие началось в 11:00 от часовни Николая Чудотворца. Около бюста Александру Покрышкину коммунисты провели торжественный митинг. Колонну возглавляли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Ренат Сулейманов и секретари областного комитета.

С собой участники несли красные флаги и гвоздики

С собой участники несли красные флаги и гвоздики

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Днем рождения Красной армии принято считать <nobr class="_">23 февраля</nobr> 1918 года

Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года

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Во главе шествия был мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Во главе шествия был мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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— Патриотизм, мужество и беззаветное служение Родине всегда были и остаются незыблемыми ценностями нашего народа, — передали поздравления мэра Новосибирска на официальном сайте КПРФ.

Шествие началось от часовни на Красном проспекте

Шествие началось от часовни на Красном проспекте

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До революции не было праздника, посвященного армии

До революции не было праздника, посвященного армии

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По словам полковника авиации Олега Волобуева, советская власть уделяла большое внимание вооруженным силам

По словам полковника авиации Олега Волобуева, советская власть уделяла большое внимание вооруженным силам

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В этом году коммунисты отмечают <nobr class="_">30-летие</nobr> возрождения партии

В этом году коммунисты отмечают 30-летие возрождения партии

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Для многих шествие <nobr class="_">23 февраля</nobr> — ежегодное традиционное мероприятие

Для многих шествие 23 февраля — ежегодное традиционное мероприятие

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Также коммунисты отправили гуманитарную помощь солдатам в Донбасс

Также коммунисты отправили гуманитарную помощь солдатам в Донбасс

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Участники возложили цветы к бюсту Покрышкина

Участники возложили цветы к бюсту Покрышкина

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В прошлом году также прошла демонстрация с флагами СССР и красными гвоздиками. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

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