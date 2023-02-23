В центре Новосибирска собралась толпа с красными флагами — объясняем, что происходит

23 февраля в центре Новосибирска собрались коммунисты. Они провели шествие, посвященное
Шествие началось в 11:00 от часовни Николая Чудотворца. Около бюста Александру Покрышкину коммунисты провели торжественный митинг. Колонну возглавляли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Ренат Сулейманов и секретари областного комитета.
— Патриотизм, мужество и беззаветное служение Родине всегда были и остаются незыблемыми ценностями нашего народа, — передали поздравления мэра Новосибирска на официальном сайте КПРФ.
В прошлом году также прошла демонстрация с флагами СССР и красными гвоздиками. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.