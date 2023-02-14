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Сердце зажглось на отеле в центре Новосибирска в День всех влюбленных

Это начало благотворительной акции по поддержке значимых общественных организаций.

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Клиенты отеля смогут помочь той общественной организации, работу которой они ценят важней прочих

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Вечером 14 февраля свет в окнах в отеле Azimut в Новосибирске зажгли таким образом, что на фасаде появилось сердце. Это сетевая акция ко Дню всех влюбленных — аналогичные сердца появились в Переславле и Санкт-Петербурге.

— Зажжение сердце на фасадах — это не просто красивый перформанс. В 2023 году с помощью мы открываем кампанию по поддержке благотворительных фондов «Юна», «Онкологика» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Вы можете стать частью масштабного проекта сети Azimut, для этого накопленные бонусные баллы можно пожертвовать в пользу выбранных фондов, — сообщила НГС директор по продажам и маркетингу Azimut в Новосибирске Мария Золотухина.

Впервые акция «AZIMUT Зажигает сердца» состоялась в 2016 году в Санкт-Петербурге, с тех пор она стала традиционной.

Сегодня журналист НГС попытался найти бюджетный вариант цветов ко Дню всех влюбленных (до 1000 рублей). Смотрите, что у нее получилось.

14 февраляДень всех влюбленных
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