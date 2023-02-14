Сердце зажглось на отеле в центре Новосибирска в День всех влюбленных

— Зажжение сердце на фасадах — это не просто красивый перформанс. В 2023 году с помощью мы открываем кампанию по поддержке благотворительных фондов «Юна», «Онкологика» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Вы можете стать частью масштабного проекта сети Azimut, для этого накопленные бонусные баллы можно пожертвовать в пользу выбранных фондов, — сообщила НГС директор по продажам и маркетингу Azimut в Новосибирске Мария Золотухина.



Впервые акция «AZIMUT Зажигает сердца» состоялась в 2016 году в Санкт-Петербурге, с тех пор она стала традиционной.

