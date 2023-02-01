«Снега много, почва промерзла»: в НСО напряженная ситуация из-за предстоящего паводка

— Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов. Они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы больше, чем в прошлом году. Главным в сценарии половодья будет погода апреля: как быстро начнет таять снег, какая будет температура воздуха, осадки. На данный момент ситуация достаточно напряженная, — пояснила Анна Лапчик.

