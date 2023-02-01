«Снега много, почва промерзла»: в НСО напряженная ситуация из-за предстоящего паводка

В Новосибирске из-за обильных снегопадов может возникнуть сильный паводок весной. Оценить ситуацию получится в апреле.
31 января во время пресс-конференции в агентстве ТАСС Анна Лапчик, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ответила на вопрос о том, могут ли снегопады осложнить паводковую обстановку.
— Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов. Они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы больше, чем в прошлом году. Главным в сценарии половодья будет погода апреля: как быстро начнет таять снег, какая будет температура воздуха, осадки. На данный момент ситуация достаточно напряженная, — пояснила Анна Лапчик.
По словам синоптика, снегопад произошел из-за того, что Новосибирская область оказалась в зоне влияния атмосферных фронтов. После этого фронт сместился на восток.
Ранее синоптики сообщили, что в Новосибирск и область придет похолодание. Температура может опуститься до -27 градусов ночью.