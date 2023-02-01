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Тема дняНапряженная ситуация из-за паводка
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«Снега много, почва промерзла»: в НСО напряженная ситуация из-за предстоящего паводка

Главный сценарий половодья будет понятен в апреле, когда начнет таять снег

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Прогнозисты-гидрологи опасаются, что паводок будет серьезным

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В Новосибирске из-за обильных снегопадов может возникнуть сильный паводок весной. Оценить ситуацию получится в апреле.

31 января во время пресс-конференции в агентстве ТАСС Анна Лапчик, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ответила на вопрос о том, могут ли снегопады осложнить паводковую обстановку.

— Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов. Они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы больше, чем в прошлом году. Главным в сценарии половодья будет погода апреля: как быстро начнет таять снег, какая будет температура воздуха, осадки. На данный момент ситуация достаточно напряженная, — пояснила Анна Лапчик.

По словам синоптика, снегопад произошел из-за того, что Новосибирская область оказалась в зоне влияния атмосферных фронтов. После этого фронт сместился на восток.

Ранее синоптики сообщили, что в Новосибирск и область придет похолодание. Температура может опуститься до -27 градусов ночью.

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