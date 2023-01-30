К Новосибирской области приближаются морозы: температура может опуститься до -27 градусов

В Новосибирске на этой неделе ожидается похолодание до
Во вторник, 31 января, ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит
1 февраля в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами слабый снег. Ночью
2 февраля, в четверг, преимущественно без осадков, ночная температура опустится до
— Снегопады постепенно заканчиваются. Будем попадать в область относительно повышенного давления. Антициклональный характер погоды, поэтому по области ждем температуру
Сегодня стало известно, что во время снегопада 28 января выпало рекордное количество осадков. В прошлый раз максимальный показатель фиксировали почти 100 лет назад.