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К Новосибирской области приближаются морозы: температура может опуститься до -27 градусов

Снегопады постепенно закончатся

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Скоро в Новосибирск вернутся морозы

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В Новосибирске на этой неделе ожидается похолодание до -22 градусов. Синоптики ожидают, что снегопад скоро закончится.

Во вторник, 31 января, ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит -12... -14 градусов, днем -9... -11 градусов. Ветер южный силой 3–8 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

1 февраля в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами слабый снег. Ночью -18… -20 градусов, днем -12... -14 градусов. Ожидается восточный ветер, 3–8 м/с.

2 февраля, в четверг, преимущественно без осадков, ночная температура опустится до -20… -22 градусов, днем воздух прогреется до -14... -16 градусов. Синоптики прогнозируют восточный и северо-восточный ветер силой 3–8 м/с.

— Снегопады постепенно заканчиваются. Будем попадать в область относительно повышенного давления. Антициклональный характер погоды, поэтому по области ждем температуру -17… -22, при прояснениях до -27 градусов ночью. Днем -12… -17 градусов. До 4 февраля ожидается такая погода, без осадков, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Сегодня стало известно, что во время снегопада 28 января выпало рекордное количество осадков. В прошлый раз максимальный показатель фиксировали почти 100 лет назад.

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