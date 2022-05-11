Везут из леса ведрами: где новосибирцы собирают килограммы грибов — впечатляющие фото

Новосибирцы из леса везут ящики и ведра самых первых вкусных грибов — сморчков и сморчковых шапочек. Длинные выходные многие провели на природе, причем с большой пользой. Тихая охота у многих удалась, и своими успехами новосибирцы делятся в соцсетях.

К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в НСО съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те и те грибы, но разница в них все-таки есть — сморчковую шапочку нужно обязательно отварить.

