Везут из леса ведрами: где новосибирцы собирают килограммы грибов — впечатляющие фото
Результаты тихой охоты, вызывающие зависть
Новосибирцы из леса везут ящики и ведра самых первых вкусных грибов — сморчков и сморчковых шапочек. Длинные выходные многие провели на природе, причем с большой пользой. Тихая охота у многих удалась, и своими успехами новосибирцы делятся в соцсетях.
К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в НСО съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те и те грибы, но разница в них все-таки есть — сморчковую шапочку нужно обязательно отварить.
Собрать грибы сейчас можно и в городских лесополосах, и в ближайшем пригороде. Совсем скоро сезон их сбора подойдет к концу. Сейчас посмотрим что, а главное — где удалось собрать новосибирцам.
— Собраны 10 мая в районе Искитима. Собирали около часа. Очень много клещей. Будьте осторожны, — предостерегает грибник.
— Сегодня посетили со своей второй половинкой Краснообск, за полтора часика насобирали немного. Очень много сухого гриба, — сетует грибник.
— Искитимский район, за пару часов всего собрали. Ой как их много оказалось по итогу. Замучились чистить, — довольна своими трудами Юлия Ширковец, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Около Искитима, в сторону Елбаши гриб еще есть, в основном по склонам, около черемухи, — рассказала пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Искитимский район. Проезд по своим околкам ощутимого результата не принес, но спустился по косогору с южной стороны — о чудо! Семейка-другая, не заметил, как ведерко наполнилось, надо опрокидывать в кузовок. Через пару часов душу отвел сполна. Ведра 10 и 30 литров, — похвастался грибник.
Грибной сезон открыт. Самое время разобраться, чем отличается сморчковая шапочка и высокий сморчок, а также как определить опасный строчок. Также публикуем карту грибных мест, куда уже можно отправляться на тихую охоту.