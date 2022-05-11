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Тема дняВывозят сморчки из леса ведрами. Фото
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Везут из леса ведрами: где новосибирцы собирают килограммы грибов — впечатляющие фото

Результаты тихой охоты, вызывающие зависть

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С пустыми руками новосибирцы домой не возвращались

С пустыми руками новосибирцы домой не возвращались

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Новосибирцы из леса везут ящики и ведра самых первых вкусных грибов — сморчков и сморчковых шапочек. Длинные выходные многие провели на природе, причем с большой пользой. Тихая охота у многих удалась, и своими успехами новосибирцы делятся в соцсетях.

К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в НСО съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те и те грибы, но разница в них все-таки есть — сморчковую шапочку нужно обязательно отварить.

Собрать грибы сейчас можно и в городских лесополосах, и в ближайшем пригороде. Совсем скоро сезон их сбора подойдет к концу. Сейчас посмотрим что, а главное — где удалось собрать новосибирцам.

Грибы собраны в <b class="_">Первомайском районе</b>

Грибы собраны в Первомайском районе

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Улов из <b class="_">Мошковского района</b>

Улов из Мошковского района

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<b class="_">Искитимские</b> грибы

Искитимские грибы

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— Собраны 10 мая в районе Искитима. Собирали около часа. Очень много клещей. Будьте осторожны, — предостерегает грибник.

Грибы из Искитимского района <b class="_">у деревни Калиновки</b>

Грибы из Искитимского района у деревни Калиновки

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Результат тихой охоты в <b class="_">Краснообске</b>

Результат тихой охоты в Краснообске

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— Сегодня посетили со своей второй половинкой Краснообск, за полтора часика насобирали немного. Очень много сухого гриба, — сетует грибник.

Очень богатый улов из Искитимского района

Очень богатый улов из Искитимского района

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— Искитимский район, за пару часов всего собрали. Ой как их много оказалось по итогу. Замучились чистить, — довольна своими трудами Юлия Ширковец, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Грибочки из <b class="_">Жеребцово </b>— собирали на склонах

Грибочки из Жеребцово — собирали на склонах

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Академгородок <b class="_">за Ботаническим садом</b>

Академгородок за Ботаническим садом

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Грибы собраны <b class="_">в Академгородке</b>

Грибы собраны в Академгородке

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Собраны около <b class="_">Искитима</b>

Собраны около Искитима

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— Около Искитима, в сторону Елбаши гриб еще есть, в основном по склонам, около черемухи, — рассказала пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Улов из <b class="_">Искитимского района</b>

Улов из Искитимского района

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— Искитимский район. Проезд по своим околкам ощутимого результата не принес, но спустился по косогору с южной стороны — о чудо! Семейка-другая, не заметил, как ведерко наполнилось, надо опрокидывать в кузовок. Через пару часов душу отвел сполна. Ведра 10 и 30 литров, — похвастался грибник.

Чашка в 5 литров собрана за Кольцово, недалеко <b class="_">от села Быково</b>

Чашка в 5 литров собрана за Кольцово, недалеко от села Быково

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Грибной сезон открыт. Самое время разобраться, чем отличается сморчковая шапочка и высокий сморчок, а также как определить опасный строчок. Также публикуем карту грибных мест, куда уже можно отправляться на тихую охоту.

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