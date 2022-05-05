От картошки до авокадо: 7 овощей, которые можно посадить на балконе прямо сейчас

Если у вас нету тети нет собственного дачного участка, а вырастить что-нибудь свое ужас как хочется, вспомните, что у вас в собственности есть подоконник и балкон! Они вполне неплохо справляются с функциями небольшого сада. Рассказываем, что можно вырастить не выходя из дома.



Микрозелень

Для проращивания микрозелени можно взять почти любые семена, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений: брокколи, овес, ячмень, кинзу, горчицу, кресс-салат, пшеницу, редис, чечевицу и другие.



— Традиционно микрозелень выращивают в грунте, но можно взять специальный проращиватель, невысокий контейнер со съемной сеткой, — рассказывает повар Алексей Горнов. — Наливаете в поддон воду так, чтобы она едва касалась сетки, а на сетку насыпаете семена. Закрываете прозрачной крышкой и убираете в теплое темное место. Когда семена прорастут, выставляйте контейнер на свет. Не забывайте менять воду и приоткрывать крышку, чтобы ваши всходы обогащались кислородом.

