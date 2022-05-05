От картошки до авокадо: 7 овощей, которые можно посадить на балконе прямо сейчас
Подробный гид для тех, кто еще не обзавелся дачей
Если у вас
нету тети нет собственного дачного участка, а вырастить что-нибудь свое ужас как хочется, вспомните, что у вас в собственности есть подоконник и балкон! Они вполне неплохо справляются с функциями небольшого сада. Рассказываем, что можно вырастить не выходя из дома.
Микрозелень
Для проращивания микрозелени можно взять почти любые семена, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений: брокколи, овес, ячмень, кинзу, горчицу, кресс-салат, пшеницу, редис, чечевицу и другие.
— Традиционно микрозелень выращивают в грунте, но можно взять специальный проращиватель, невысокий контейнер со съемной сеткой, — рассказывает повар Алексей Горнов. — Наливаете в поддон воду так, чтобы она едва касалась сетки, а на сетку насыпаете семена. Закрываете прозрачной крышкой и убираете в теплое темное место. Когда семена прорастут, выставляйте контейнер на свет. Не забывайте менять воду и приоткрывать крышку, чтобы ваши всходы обогащались кислородом.
Зелень будет готова к употреблению примерно через неделю — как только пробьются два настоящих листка. После первой партии корни можно выкинуть. Помойте тару и начинайте новые микропосевные работы.
Хотите заморочиться с землей? Берите в магазине почву для рассады или овощей, выбирайте любую плоскую емкость для посева и насыпайте на дно небольшой слой грунта. Увлажнив его водой, выкладывайте семена (смотрите, чтобы между ними оставалось достаточное расстояние) и присыпайте их еще одним небольшим слоем почвы, оставив примерно сантиметр до верхнего края тары. Накрывайте ее пленкой или прозрачной крышкой и отправляйте на пару дней в темное место, пока не появятся первые всходы.
Более подробно об особенностях выращивания разных микрокультур читайте в нашем обзоре — как вырастить руколу, лемонграсс и микрозелень у себя дома.
Зелень
Зелень на подоконнике можно вырастить, в общем-то, любую. Хотите — кориандр с петрушкой, хотите — листовую свеклу с луком.
Листовая свекла любит свет и тепло, но не очень требовательна к внешним условиям. Для рассады можно использовать мелкие клубни свеклы размером
— Для выращивания лука на перо больше подойдет лук-выборка, а не севок, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Михалев. — Луковицы сажаем в землю через каждые
Во всех тонкостях луковых посадок мы, кстати, разбирались в тексте о том, как вырастить зеленый лук на подоконнике.
Помидоры черри
Черри неприхотливы и прекрасно подходят для выращивания дома. Для посадки можно использовать семена, но эксперты говорят, что лучше отдать предпочтение готовой рассаде или пасынкам. Росток нужно поместить в стакан с водой, добавить небольшое количество удобрения. В течение нескольких недель пасынок даст корешки, после чего растение можно пересаживать в землю, приспуская появляющиеся корешки.
Для помидоров черри лучше выбрать горшок цилиндрической формы для удобного расположения корневой системы. Растение потребуется подвязать и обеспечить достаточным светом. Необходимо следить, чтобы земля всегда была влажная. Первые полтора-два месяца черри растет довольно медленно, однако через некоторое время появляются первые плоды.
Томаты
Обычные помидоры на балконе или подоконнике тоже можно вырастить. Главное — выбрать правильный сорт. Для домашнего выращивания подойдут, например, «Балконное чудо», «Анжелика» и «Баттерфляй». Они не такие прихотливые и толерантны к температуре. Даже временное понижение до
— Но когда они зацветают, обязательно нужно слегка потряхивать веточки, чтобы пыльца опадала, — объяснила агроном Людмила Шубина. — С тычинок пыльца должна попадать всегда на пестик, тогда происходит хорошая завязываемость и оплодотворение в кисти томата.
Когда помидор зацветет, начинайте потряхивать кисточку каждый день. Лучше всего — до рассвета. В это время пыльца самая жизнестойкая.
Авокадо
Один из самых простых способов вырастить авокадо — использовать косточку спелого плода, пойдет любое купленное в ближайшем супермаркете. Косточки быстро и легко дают всходы, поэтому у вас точно получится завести саженец. Однако помните, что дереву требуется до
Что делать, чтобы ваш авокадо точно взошел, и как скоро можно будет собирать урожай — рассказываем в наших практических советах о том, как вырастить авокадо на подоконнике.
Огурцы
С огурцами придется повозиться немного дольше, чем со всеми остальными посадками. Им нужна повышенная температура почвы и воздуха, грамотный полив и подкормка.
Сделайте в горшке пару небольших дырок, засыпьте дренаж и землю и посадите семена на глубину два сантиметра. При пикировке расстояние между рассадой должно быть не менее 10, а лучше
— Идеальный горшок для одного огурца — пол-литровый, — отмечает Людмила Шубина. — И если выбирать огурцы для балкона, то только самоплодные, партенокарпики, которые сами себя опыляют. Это не пчелоопыляемые гибриды, которые идут уже с завязями. В этом случае они будут себя реализовывать в полной мере.
Подкармливать огурцы придется каждые
Картофель
В картофельном деле главное — подготовить семенной материал для более раннего созревания плодов и повышения урожайности. Это называется яровизация. Занимает этот процесс примерно месяц. Оставьте клубни для проращивания на рассеянном свету в помещении с температурой
Теперь подготавливаем емкость и грунт. Оптимальный вариант емкостей для выращивания картофеля — прохудившиеся металлические ведра. Они в достаточной степени обеспечат растениям аэрацию. Пластмассовые тоже подойдут. Но тогда придется проделать в их нижней части
Почвосмесь в идеале должна состоять из огородной земли, перегноя, песка и золы в пропорции
Обеспечьте картофелю дренаж. Для этого используют вермикулит, керамзит, древесный уголь, щебень или гравий. Высота дренажного слоя должна составлять
Раз в неделю, по мере необходимости, картофель поливают и рыхлят. И не забывайте о подкормках — трижды в течение периода вегетации. Во время активного роста ботвы и в период бутонизации вносят смесь из аммиачной селитры и сульфата калия из расчета по
СЮЖЕТ
Поскольку ваш картофель растет в квартирных условиях и емкости с ограниченным пространством, то вряд ли его атакуют сорняки и вредители, а значит, пропалывать и обрабатывать культуру ничем не придется.
Ну а когда вы набьете руку на домашнем садоводстве и задумаетесь над тем, чтобы выйти в поля, сперва узнайте, как можно сэкономить и получить землю (почти) бесплатно.