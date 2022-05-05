СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 69.42
eur 72.78
СрочноАндрей Травников отвечает на вопросы журналистов
Все новости
Все новости
Обустраиваем дачуИнструкция

От картошки до авокадо: 7 овощей, которые можно посадить на балконе прямо сейчас

Подробный гид для тех, кто еще не обзавелся дачей

717
По большому счету, на балконе можно вырастить практически всё

По большому счету, на балконе можно вырастить практически всё

Поделиться

Если у вас нету тети нет собственного дачного участка, а вырастить что-нибудь свое ужас как хочется, вспомните, что у вас в собственности есть подоконник и балкон! Они вполне неплохо справляются с функциями небольшого сада. Рассказываем, что можно вырастить не выходя из дома.

Микрозелень


Для проращивания микрозелени можно взять почти любые семена, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений: брокколи, овес, ячмень, кинзу, горчицу, кресс-салат, пшеницу, редис, чечевицу и другие.

— Традиционно микрозелень выращивают в грунте, но можно взять специальный проращиватель, невысокий контейнер со съемной сеткой, — рассказывает повар Алексей Горнов. — Наливаете в поддон воду так, чтобы она едва касалась сетки, а на сетку насыпаете семена. Закрываете прозрачной крышкой и убираете в теплое темное место. Когда семена прорастут, выставляйте контейнер на свет. Не забывайте менять воду и приоткрывать крышку, чтобы ваши всходы обогащались кислородом.

Зелень будет готова к употреблению примерно через неделю — как только пробьются два настоящих листка. После первой партии корни можно выкинуть. Помойте тару и начинайте новые микропосевные работы.

Хотите заморочиться с землей? Берите в магазине почву для рассады или овощей, выбирайте любую плоскую емкость для посева и насыпайте на дно небольшой слой грунта. Увлажнив его водой, выкладывайте семена (смотрите, чтобы между ними оставалось достаточное расстояние) и присыпайте их еще одним небольшим слоем почвы, оставив примерно сантиметр до верхнего края тары. Накрывайте ее пленкой или прозрачной крышкой и отправляйте на пару дней в темное место, пока не появятся первые всходы.

Более подробно об особенностях выращивания разных микрокультур читайте в нашем обзоре — как вырастить руколу, лемонграсс и микрозелень у себя дома.

Зелень


Зелень на подоконнике можно вырастить, в общем-то, любую. Хотите — кориандр с петрушкой, хотите — листовую свеклу с луком.

Листовая свекла любит свет и тепло, но не очень требовательна к внешним условиям. Для рассады можно использовать мелкие клубни свеклы размером 3–4 сантиметра. Кроме того, подойдет растение сорта «мангольд». Перед посадкой семена можно замочить на сутки в чистой воде, меняя ее 3–4 раза. Слив жидкость последний раз, семена на 15–20 минут следует положить в раствор марганцовки, после чего высадить в землю.

— Для выращивания лука на перо больше подойдет лук-выборка, а не севок, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Михалев. — Луковицы сажаем в землю через каждые 2 сантиметра без заглубления. С почвой должны соприкасаться только корневые чашки головок. После посадки всех луковиц землю нужно полить небольшим количеством теплой воды, чтобы почва стала слегка увлажненной. При этом сам плод должен остаться сухим, так как луковица может начать гнить.

Во всех тонкостях луковых посадок мы, кстати, разбирались в тексте о том, как вырастить зеленый лук на подоконнике.

Помидоры черри


Помидоры черри, за которыми не надо ходить в магазин

Помидоры черри, за которыми не надо ходить в магазин

Поделиться

Черри неприхотливы и прекрасно подходят для выращивания дома. Для посадки можно использовать семена, но эксперты говорят, что лучше отдать предпочтение готовой рассаде или пасынкам. Росток нужно поместить в стакан с водой, добавить небольшое количество удобрения. В течение нескольких недель пасынок даст корешки, после чего растение можно пересаживать в землю, приспуская появляющиеся корешки.

Для помидоров черри лучше выбрать горшок цилиндрической формы для удобного расположения корневой системы. Растение потребуется подвязать и обеспечить достаточным светом. Необходимо следить, чтобы земля всегда была влажная. Первые полтора-два месяца черри растет довольно медленно, однако через некоторое время появляются первые плоды.

Томаты


Обычные помидоры на балконе или подоконнике тоже можно вырастить. Главное — выбрать правильный сорт. Для домашнего выращивания подойдут, например, «Балконное чудо», «Анжелика» и «Баттерфляй». Они не такие прихотливые и толерантны к температуре. Даже временное понижение до 5–10 градусов им не страшно.

— Но когда они зацветают, обязательно нужно слегка потряхивать веточки, чтобы пыльца опадала, — объяснила агроном Людмила Шубина. — С тычинок пыльца должна попадать всегда на пестик, тогда происходит хорошая завязываемость и оплодотворение в кисти томата.

Когда помидор зацветет, начинайте потряхивать кисточку каждый день. Лучше всего — до рассвета. В это время пыльца самая жизнестойкая.

Авокадо


Один из самых простых способов вырастить авокадо — использовать косточку спелого плода, пойдет любое купленное в ближайшем супермаркете. Косточки быстро и легко дают всходы, поэтому у вас точно получится завести саженец. Однако помните, что дереву требуется до 3–6 лет, чтобы дать свой первый урожай, и в домашних условиях авокадо будет плодоносить не всегда.

Что делать, чтобы ваш авокадо точно взошел, и как скоро можно будет собирать урожай — рассказываем в наших практических советах о том, как вырастить авокадо на подоконнике.

Огурцы


С огурцами придется повозиться немного дольше, чем со всеми остальными посадками. Им нужна повышенная температура почвы и воздуха, грамотный полив и подкормка.

Сделайте в горшке пару небольших дырок, засыпьте дренаж и землю и посадите семена на глубину два сантиметра. При пикировке расстояние между рассадой должно быть не менее 10, а лучше 15 сантиметров — это надо учитывать, когда будете выбирать кадушку.

— Идеальный горшок для одного огурца — пол-литровый, — отмечает Людмила Шубина. — И если выбирать огурцы для балкона, то только самоплодные, партенокарпики, которые сами себя опыляют. Это не пчелоопыляемые гибриды, которые идут уже с завязями. В этом случае они будут себя реализовывать в полной мере.

Подкармливать огурцы придется каждые 10 дней. Для этого подойдут естественные удобрения — травяной настой или птичий помет, разведенные один к двадцати, либо настой овечьего или коровьего навоза в разведении один к десяти. Также огурцам необходимы минеральные подкормки. Но кормить нужно слабыми дозами, чтобы растение не накапливало нитраты.

Картофель


В картофельном деле главное — подготовить семенной материал для более раннего созревания плодов и повышения урожайности. Это называется яровизация. Занимает этот процесс примерно месяц. Оставьте клубни для проращивания на рассеянном свету в помещении с температурой 13–16 °С. Если храните картошку в теплом подвале, то яровизацией, возможно, заниматься и не придется — подходящие клубни вы найдете, просто перебрав запасы. Для выращивания выбирайте ранние и ультраранние сорта. Лучше всего подойдут клубни с двумя-тремя ростками.

Теперь подготавливаем емкость и грунт. Оптимальный вариант емкостей для выращивания картофеля — прохудившиеся металлические ведра. Они в достаточной степени обеспечат растениям аэрацию. Пластмассовые тоже подойдут. Но тогда придется проделать в их нижней части 10–15 мелких отверстий для аэрации.

Почвосмесь в идеале должна состоять из огородной земли, перегноя, песка и золы в пропорции 10:10:2:1. Но если такого нет, пригодится и магазинный грунт.

Обеспечьте картофелю дренаж. Для этого используют вермикулит, керамзит, древесный уголь, щебень или гравий. Высота дренажного слоя должна составлять 5–8 сантиметров. После этого наполните ведро приготовленным грунтом почти до самого верха и увлажните его. Теперь заглубите посадочный материал на 8–10 сантиметров и присыпьте землей, как при стандартной посадке. В каждое ведро объемом 10 литров достаточно положить один клубень картофеля. В домашних условиях этого вполне достаточно и для комфортного роста растения, и для получения неплохого урожая.

Раз в неделю, по мере необходимости, картофель поливают и рыхлят. И не забывайте о подкормках — трижды в течение периода вегетации. Во время активного роста ботвы и в период бутонизации вносят смесь из аммиачной селитры и сульфата калия из расчета по 20 граммов каждого из удобрений на квадратный метр. В период цветения вносите суперфосфат из расчета 15–20 граммов на квадратный метр.

СЮЖЕТ

Обустраиваем дачуОбустраиваем дачу

Поскольку ваш картофель растет в квартирных условиях и емкости с ограниченным пространством, то вряд ли его атакуют сорняки и вредители, а значит, пропалывать и обрабатывать культуру ничем не придется.

Ну а когда вы набьете руку на домашнем садоводстве и задумаетесь над тем, чтобы выйти в поля, сперва узнайте, как можно сэкономить и получить землю (почти) бесплатно.

По теме 5

балкондачадомзеленькартофельлукогородогурцыпомидорыпосадкисадурожайтоматымикрозелень
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2