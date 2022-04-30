Летние веранды массово открываются в Новосибирске — где уже можно посидеть с бокалом лимонада

В Новосибирск, похоже, пришло первое, уже почти летнее тепло, и рестораторы выставили на улицу столики, лавочки или хотя бы крашеные бочки. На спинках стульев предупредительно могут висеть пледы, но посидеть на улице можно уже и без них. Вот несколько мест, куда можно отправиться прямо сегодня.
Самый крупный летник сезона в этом году уже заработал в Ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Здесь всё по-простому — большую часть бывшей парковки заставили деревянными столами с лавочками. Но зато теперь есть куда поставить и тарелку Фо Бо, и бургер положить, и даже для кальяна места хватит.
Немного особняком здесь места под навесом вокруг бывшей трансформаторной. Формально на эти столы может претендовать кто угодно, но, как правило, они заняты посетителями заведений, рядом с которыми эти столы находятся. Тут тоже приличный выбор: от роллов до сидра, от шашлыка до просекко.
Уже открылась веранда у Park Cafe. Особенно уютно здесь, конечно, поздно вечером, когда сгущаются сумерки и зажигаются торшеры. Эта веранда особенна еще тем, что она лишена стен, которые часто пытаются городить рестораторы, защищая своих гостей от посторонних глаз. Здесь от сквера посетителей отделяет только узкая дорожка парка.
У кафе NEMO веранда совсем невелика, столики на двоих стоят тут в один ряд буквально на тротуаре. Но прозрачный тент и синтетическая трава под ногами превращают эту полоску в отдельный маленький мир.
Уже стоят столики у кинотеатра «Победа». Пока здесь не заметно ничего нового, но прелесть таких мест — в постоянстве. По-настоящему хорошо здесь станет, когда решетки скроются под слоем каких-нибудь вьющихся растений и цветов. Но посидеть с чашкой кофе можно уже сегодня.
Веранда «Чашки кофе» на Ленина, 12 еще в процессе оформления, но здесь уже выставлена часть столиков и местные фирменные шезлонги с маленькими столиками. Можно смотреть на окружающую суету немного свысока.
А тем, кто хочет, напротив, максимально слиться с вечерней улицей, можно устроиться у гастрорюмочной «НАЛЕЙНИНА». Широкой публике это место всё еще известно по прежнему заведению «Буфет
Во дворе бара FRY всё как обычно: пиво, шум разговоров и окружающие двор облупленные стены с ползущими по ним воздуховодами. Скоро здесь возобновятся умеренно шумные вечеринки, а атмосферу лучше принести с собой, придя сюда в хорошей компании.
Площадка на крыше Центрального рынка формально работает с конца лета прошлого года, но тогда здесь было открыто всего несколько точек с едой. А теперь гастрокорт разросся до 20 заведений с самой разной кухней и напитками. Главное, не полениться и подняться на второй этаж.
Готовы, в принципе, к приему гостей и в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22. Это пространство стало открытием прошлого года. Посмотрим, удержит ли оно публику этим летом.
Часть летних веранд еще не готовы, но откроются со дня на день. Работа сейчас кипит у многих заведений в людных местах. Какие бы там колебания температур ни ждали нас в мае, лето уже неизбежно, и пропустить его нельзя, вне зависимости от погодных и политических обстоятельств.
На этой неделе популярный московский фуд-блогер выпустил длинный обзор блюд и заведений новосибирского общепита, в который вошли блюда от хот-догов за 43 рубля из «Хот-дог Мастера» до кебаба из медвежатины из PuppenHaus за 1795 рублей.