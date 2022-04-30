Летние веранды массово открываются в Новосибирске — где уже можно посидеть с бокалом лимонада

Часть летних веранд еще не готовы, но откроются со дня на день. Работа сейчас кипит у многих заведений в людных местах. Какие бы там колебания температур ни ждали нас в мае, лето уже неизбежно, и пропустить его нельзя, вне зависимости от погодных и политических обстоятельств.