Когда снова ждать минусовые температуры? Синоптики дали прогноз на майские праздники

В Новосибирске будет три дня сухой и теплой погоды перед похолоданием 3 мая. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 30 апреля, воздух прогреется до +27 градусов.

— Сейчас юго-западный процесс — воздух теплый и сухой поступает из районов Казахстана. Вынос тепла дает высокие температуры. А третьего будет проходить холодный фронт циклона, который зарождается на Арало-Каспийским регионом и за холодным фронтом дневные температуры будут не выше +11...+16 градусов. А ночью при пояснениях возможны отрицательные температуры до -3 градусов, — сообщила НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.