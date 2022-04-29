Когда снова ждать минусовые температуры? Синоптики дали прогноз на майские праздники
Ожидается, что в субботу будет самый жаркий день первых длинных выходных
В Новосибирске будет три дня сухой и теплой погоды перед похолоданием 3 мая. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 30 апреля, воздух прогреется до +27 градусов.
— Сейчас юго-западный процесс — воздух теплый и сухой поступает из районов Казахстана. Вынос тепла дает высокие температуры. А третьего будет проходить холодный фронт циклона, который зарождается на Арало-Каспийским регионом и за холодным фронтом дневные температуры будут не выше +11...+16 градусов. А ночью при пояснениях возможны отрицательные температуры до -3 градусов, — сообщила НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.
В субботу, 30 апреля, погода будет без осадков. Ветер юго-западный ночью будет 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с. Температура ночью +12...+14 градусов, в пригороде +7...+9 градусов. Днем — +25...+27 градусов, в районе ОбьГэс обещают +19...+21 градусов.
В воскресенье, 1 мая, преимущественно без осадков. Ветер ночью будет южный 5–10 м/с, днем северо-восточный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью будет +6...+8 градусов, в пригороде +3...+5 градусов. Днем +17...+19 градусов.
В понедельник, 2 мая, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5–190 м/с, днем северо-западный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температуру ночью обещают +10...+12 градусов, в пригороде +6...+8 градусов. Днем — +20...+22 градусов.
НГС изучил прогноз погоды на май, который составил Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Рассказываем, стоит ли ждать температурных аномалий.