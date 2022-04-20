«Пьет как лошадь»: как вырастить в саду богатый урожай брокколи
Эта капуста весьма капризна, но и к ней можно найти подход
Уже успели схватиться за сердце, увидев цены на капусту? Спокойствие, только спокойствие! Вырастить и белокочанную, и пекинскую, и брокколи вполне можно на собственном участке. Главное — соблюдать правила и присмотреться к лайфхакам опытных огородников. Ведь если с обычными кочанами проблем практически не бывает, то другие разновидности капусты требуют сноровки. Сегодня в рубрике «Обустраиваем дачу» разберемся с тем, как подружиться с брокколи.
Выбираем семена
Хотите хороший урожай? Тогда не дешевите с самого начала, предостерегают эксперты.
— Для брокколи самое главное — это хорошие семена. Нужны голландские семена, — говорит агроном (садовод-овощевод) Лидия Белоусова. — Наши сорта не дают качественного урожая. То головки распадаются, то желтеют. С голландскими сортами такого не бывает.
При этом отбирать семена можно, ориентируясь на вкус с самого начала.
— Купила зимой пакет брокколи, она была очень хорошая, мне понравилась, — объясняет агроном. — Я посмотрела сорт — «Партенон», нашла его и купила. «Лорд» — тоже очень хороший сорт брокколи.
Сроки высадки рассады
Большинству регионов выращивать брокколи приходится с помощью рассады. Исключением могут стать только южные районы, где семена сеют прямо в грунт примерно в апреле. Самое главное условие — теплая погода и отсутствие заморозков.
На Урале и в средней полосе России самые нетерпеливые начинают выращивать уже в марте, но в целом время есть до конца апреля. Ориентируйтесь на то, что в грунт подросшую рассаду высаживают в возрасте 35–45 дней.
Создаем идеальные условия для роста
Брокколи любит солнце, поэтому для рассады нужно выбрать место с очень хорошей освещенностью. Внимательно стоит отнестись и к температуре воздуха, потому что сильной жары придется избежать.
— Я покупаю готовый грунт для рассады. Капусту сажала рассадой на балконе, — делится опытом садовод Татьяна Паршина. — Выдерживала требуемую температуру — +16 градусов.
А если есть возможность высадить рассаду в парничок, то лучше остановиться на этом варианте, советует агроном Лидия Белоусова.
— Дома хорошую рассаду капусты не вырастить. Нужно иметь либо рассадник, либо парничок на улице. Я провожу более поздние сроки посева, где-то в середине или даже в конце апреля. Попозже, конечно, урожай в этом случае созревает. Но я считаю, что лучше посеять попозже, зато на улице, — говорит агроном. — Почему не получается в квартире вырастить рассаду? Потому что сложно создать подходящие условия. Ночью должна быть температура около +15 градусов, и днем должна быть достаточно прохладная температура: +20 градусов достаточно. Высокие температуры для рассады этой капусты совершенно не подходят.
Полив и пикировка
Поливать рассаду нужно по мере высыхания почвы. Земля должна быть чуть влажной, но не слишком мокрой, иначе сеянцы заболеют. Вода для полива должна быть теплой, отстоявшейся. Если рассаду вы всё-таки выращиваете на балконе, то примерно через две недели капусту нужно рассадить по отдельным емкостям. Пикировка — предмет споров.
— Я считаю, что пикировать обязательно капусту надо, — говорит агроном (садовод-овощевод) Лидия Белоусова. — И у меня брокколи великолепные вырастают — до 3–4 килограммов.
Выбираем место в саду
Примерно на 45–50-й день рассаду брокколи можно высаживать в грунт.
— К этому моменту ей уже не страшны даже заморозки. До -3 градусов она даже не требует укрытия, — объясняет агроном Лидия Белоусова. — Конечно, на Урале погода непредсказуема, но я высаживаю где-то в конце мая. Кому-то покажется, что поздно, но я всегда остаюсь с урожаем капусты.
И здесь особенно важно выбрать хорошее место.
— Главное — не сажать капусту после крестоцветных, то есть после капусты, салата, редиса, — продолжает Лидия Белоусова. — У них одни и те же болезни, поэтому нужно менять место под капусту. В то же время место должно быть светлое. Немного тени переносит только цветная капуста, ей не требуется открытого солнечного места, как брокколи или белокочанной капусте.
Итак, выбираем открытое солнечное место.
— Я сажала под пятилитровую пластиковую бутыль из-под минеральной воды, — делится успешными опытом садовод Татьяна Паршина. — Я так всю капусту сажала: цветную, брокколи, кольраби. Бутыль убрала, когда капуста листьями уже уперлась к горлышку. К тому времени она уже окрепла, и погода установилась более-менее теплая. От вредителей припудривала золой и табачной пылью. Подкармливала сброженным настоем трав — одуванчики, крапива. Для лучшего урожая давала борную кислоту. Вот и все премудрости.
А еще не жалейте для капусты воды.
СЮЖЕТ
— Капуста пьет как лошадь, ей нужно очень много воды, — предупреждает агроном (садовод-овощевод) Лидия Белоусова. — Можно не каждый день, но если уж поливаете, то надо делать это обильно. Она может в день потребить 10 литров воды, когда уже формируются кочаны, влага ей нужна. И в то же время переувлажнение тоже не очень хорошо. Нужно присматриваться. Погодные условия тоже играют роль. Если есть осадки, можно избежать полива, если жарко, то приходится поливать обильно.