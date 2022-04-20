«Пьет как лошадь»: как вырастить в саду богатый урожай брокколи

— Для брокколи самое главное — это хорошие семена. Нужны голландские семена, — говорит агроном (садовод-овощевод) Лидия Белоусова. — Наши сорта не дают качественного урожая. То головки распадаются, то желтеют. С голландскими сортами такого не бывает.



При этом отбирать семена можно, ориентируясь на вкус с самого начала.



— Купила зимой пакет брокколи, она была очень хорошая, мне понравилась, — объясняет агроном. — Я посмотрела сорт — «Партенон», нашла его и купила. «Лорд» — тоже очень хороший сорт брокколи.



Сроки высадки рассады

Большинству регионов выращивать брокколи приходится с помощью рассады. Исключением могут стать только южные районы, где семена сеют прямо в грунт примерно в апреле. Самое главное условие — теплая погода и отсутствие заморозков.



На Урале и в средней полосе России самые нетерпеливые начинают выращивать уже в марте, но в целом время есть до конца апреля. Ориентируйтесь на то, что в грунт подросшую рассаду высаживают в возрасте 35–45 дней.