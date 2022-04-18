Ждем дождь: новосибирские синоптики дали прогноз погоды на три дня

Синоптики дали прогноз погоды для Новосибирска на первую половину недели. Так, в среду-четверг, 20–21 апреля, в городе ожидаются дожди. При этом температура воздуха будет постепенно понижаться.

— Погода меняется, происходит постепенное понижение температурного фона. Порядка 5–6 градусов среднесуточная температура, прохождение основного фронта через город ожидается 20–21 апреля — ожидается небольшой дождь. Температуры ниже, чем были в субботу и воскресенье. Такого тепла в ближайшие сутки не ждем, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

