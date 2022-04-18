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Ждем дождь: новосибирские синоптики дали прогноз погоды на три дня

Температура воздуха будет постепенно понижаться

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На этой неделе новосибирцев ждут дожди

На этой неделе новосибирцев ждут дожди

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Синоптики дали прогноз погоды для Новосибирска на первую половину недели. Так, в среду-четверг, 20–21 апреля, в городе ожидаются дожди. При этом температура воздуха будет постепенно понижаться.

— Погода меняется, происходит постепенное понижение температурного фона. Порядка 5–6 градусов среднесуточная температура, прохождение основного фронта через город ожидается 20–21 апреля — ожидается небольшой дождь. Температуры ниже, чем были в субботу и воскресенье. Такого тепла в ближайшие сутки не ждем, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По информации специалиста, 19 апреля будет преимущественно без осадков, ожидается северо-восточный ветер силой 4–9 м/с. Ночная температура составит 0... -2 градуса, дневная — +8... +10.

Днем в среду, 20 апреля, возможен небольшой дождь, западный ветер 3–8 м/с, днем с усилением до 6–11 м/с. Ночью температура опустится до 0... -2, днем — до +9... +11 градусов.

21 апреля также ожидается небольшой дождь, северо-западный ветер, ночью — 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с. Температура ночью составит +1… +3 градуса, днем — +1… +9.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Новосибирске может вернуться к мартовскому уровню. В прошедшую субботу воздух прогрелся до +22 градусов. Посмотрите, как новосибирцы встретили тепло.

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