Ждем дождь: новосибирские синоптики дали прогноз погоды на три дня
Температура воздуха будет постепенно понижаться
Синоптики дали прогноз погоды для Новосибирска на первую половину недели. Так, в среду-четверг,
— Погода меняется, происходит постепенное понижение температурного фона. Порядка
По информации специалиста,
Днем в среду, 20 апреля, возможен небольшой дождь, западный ветер
21 апреля также ожидается небольшой дождь, северо-западный ветер, ночью —
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Новосибирске может вернуться к мартовскому уровню. В прошедшую субботу воздух прогрелся до +22 градусов. Посмотрите, как новосибирцы встретили тепло.