Можно ли сажать калину на даче? Как и зачем используют это дикое дерево

Но все же калину ценят не за ее магические свойства, а за красоту. Селекционеры вывели множество декоративных сортов. Некоторые из них даже не дают ягоды, зато цветут долго и пышно.



Полезные свойства калины

Калину не зря называют кладовой природы, полезными свойствами обладает каждая часть растения: от корешка до последней ягоды. В лечебных целях используют также листья, косточки и кору. Самый ценный компонент ягод — гликозид вибурнин, именно он придает ягодам горький вкус (который, кстати, пропадает после первых заморозков).



— В ягодах калины много аскорбиновой кислоты и железа, а также витаминов А, Е, С, К, Р, дубильных веществ и пектина, — говорит агроном питомника «Сады Урала» Елена Крестьянинова. — Калина содержит валериановую и фолиевую кислоты, по их содержанию в два раза превосходя малину.

Считается, что калина очищает кишечник от токсинов, помогает при простуде и нервных расстройствах (например, при депрессии), укрепляет сердце и сосуды. Ее сок содержит калий и магний, он помогает снижать давление, предотвращает тахикардию и заживляет язвы при стоматите. Благоприятно воздействуют эти ягоды также на желудочно-кишечный тракт: нормализуют выделение желудочного сока, налаживают работу двенадцатиперстной кишки.