Можно ли сажать калину на даче? Как и зачем используют это дикое дерево
Разбираемся в тонкостях садоводства вместе с агрономом
Что вы знаете о калине? Чаще всего при упоминании этого слова возникает образ дерева, одиноко стоящего у дома. В России, наверное, тысячи частных дворов с калиной — а всё потому, что с древности ей приписывают свойства оберега. Считалось, что, высаженная у входа, она защищает от печалей и дурного глаза, а еще приносит в жилище достаток. Кроме того, это дерево считают символом любви и щитом для семейного счастья. В старину ни одна свадьба не обходилась без букета с калиной, ягодами украшали и праздничные столы. Дело в том, что свадьбы тогда гуляли осенью — после сбора урожая, и яркие гроздья были самым эффектным природным декором.
Но все же калину ценят не за ее магические свойства, а за красоту. Селекционеры вывели множество декоративных сортов. Некоторые из них даже не дают ягоды, зато цветут долго и пышно.
Полезные свойства калины
Калину не зря называют кладовой природы, полезными свойствами обладает каждая часть растения: от корешка до последней ягоды. В лечебных целях используют также листья, косточки и кору. Самый ценный компонент ягод — гликозид вибурнин, именно он придает ягодам горький вкус (который, кстати, пропадает после первых заморозков).
— В ягодах калины много аскорбиновой кислоты и железа, а также витаминов А, Е, С, К, Р, дубильных веществ и пектина, — говорит агроном питомника «Сады Урала» Елена Крестьянинова. — Калина содержит валериановую и фолиевую кислоты, по их содержанию в два раза превосходя малину.
Считается, что калина очищает кишечник от токсинов, помогает при простуде и нервных расстройствах (например, при депрессии), укрепляет сердце и сосуды. Ее сок содержит калий и магний, он помогает снижать давление, предотвращает тахикардию и заживляет язвы при стоматите. Благоприятно воздействуют эти ягоды также на желудочно-кишечный тракт: нормализуют выделение желудочного сока, налаживают работу двенадцатиперстной кишки.
Где высаживают калину
Калина стала украшением для многих частных подворий, она растет во дворах многоэтажек и вдоль дорог. Ландшафтные дизайнеры часто используют эти деревца для декорирования парков и скверов, а также задних дворов особняков. Кроме того, калину высаживают на склонах, где ее корни формируют густую дернину и препятствуют эрозии почвы.
Невысокие сорта декоративной калины используют для украшения цветников и создания бордюров. При должном уходе и обрезке их можно превратить в живые скульптуры (важно только не давать веткам кустарника широко раскидываться).
Какие растения можно высадить с калиной
Калина эффектно смотрится как в композиции с другими кустарниками, так и как сольный элемент дизайна. Часто ее окружают зеленым газоном и невысокими хвойниками — их темные оттенки подчеркивают красоту белоснежных цветков. Иногда рядом с калиной высаживают тюльпаны, нарциссы, крокусы и мускари. Эти цветы распускаются ранней весной, а потому не отвлекают на себя лишнее внимание в самые важные дни.
— Если перед дизайнером стоит задача сделать пышно цветущий сад, то в компанию к декоративной калине он выберет сирень разных оттенков, чубушник, гортензию или барбарис — эти растения цветут одновременно. Из них также получится очень живописная живая изгородь, — объясняет Елена Крестьянинова.
Чем отличается калина обыкновенная от декоративной
Это растение насчитывает больше 150 видов. С детства мы привыкли к калине обыкновенной — дикому кустарнику со съедобными (но часто очень горькими) ярко-красными ягодами. Это широко распространенный, но далеко не единственный представитель рода.
Более популярны у современных садоводов декоративные виды калины, их ягоды есть нельзя, зато смотреть на эти растения — одно удовольствие. Эти кустарники в два раза ниже и компактнее обыкновенных сородичей. Они цветут большими цветками белоснежно-белого или розового цвета.
Третий вариант — вечнозеленый. Это калина лавролистная, ее можно встретить только в теплых краях, где температура зимой не опускается ниже -10 градусов. В России она украшает Черноморское побережье и внешне кардинально отличается от первых двух собратьев, хотя и является их родственницей.
Самые красивые сорта декоративной калины
«Розеум» («бульденеж»). Несмотря на полное отсутствие ягод, ее давно облюбовали садоводы по всему миру. Это широкораскидистый куст высотой до трех метров. Осенью его листья приобретают багряно-красные оттенки костра. Цветы у этого сорта собраны в соцветия диаметром до 15 сантиметров, лепестки белоснежные, но при отцветании розовеют. Цветет калина с мая по июнь.
«Ауреум». Интересный куст высотой до двух метров, его раскидистая крона со временем приобретает форму шара. Листья у этого вида зелено-желто-кремовые, а цветки белые, собранные в ажурные зонтичные соцветия диаметром до шести сантиметров. Цветет «Ауреум» в июне-июле и славится своей морозоустойчивостью, а еще этот сорт не боится вредителей.
СЮЖЕТ
Калина обыкновенная «вигорова». Еще один необычный представитель рода. Плоды ярко-красные, округлые, практически без горечи. Сам куст вырастает до трех метров. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям, отличается высокими диетическими и лекарственными свойствами ягод. Самый сладкий сорт калины! Созревает в сентябре.