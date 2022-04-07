Только не ставьте его на свет: как вырастить зеленый лук на подоконнике

1
Как правильно выбрать луковицу?
Идеальная луковица для рассады на подоконнике — круглая, плотная и без гнили, с блестящими чешуйками и хорошо сформированной и достаточно большой корневой чашкой. Если луковица еще и проросшая, это ускорит появление первого урожая. Если же ростка нет, аккуратно надрежьте головку луковицы параллельно корневому донцу. Так зеленое перо появится быстрее.
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2
Какая температура нужна луковице?
Лук холодостойкий, поэтому оптимальной температурой для его выращивания будет 18–20 градусов тепла. Если будете выращивать его на окне, следите, чтобы он не перегревался от солнца и батареи. Впрочем, если хотите получить зеленое перо немного раньше, температуру можно слега увеличить — примерно до 24 градусов. В таких условиях перо всего за 17 дней вырастет до 30–35 сантиметров. А вот при температуре выше 30 градусов тепла лук просто прекратит давать зелень.
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3
Какой нужен грунт?
Для выращивания лука в земле подойдет нейтральная почва с кислотностью
Кроме того, грунт должен быть рыхлым и с хорошим дренажом. Можно добавить в него вермикулит или любой другой нейтральный наполнитель.
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4
Луку нужна досветка?
Со светом для лука есть небольшие тонкости. Обычно его сразу ставят на подоконник, чтобы он наслаждался солнцем, а ему это совсем не нужно. Садоводы рекомендуют на первые десять дней обеспечить ему покой в прохладном затененном месте.
— В таких условиях у него будет интенсивно формироваться корневая система, — говорит садовод Алексей Пономарев. — Затем луку надо будет много света. Он должен получать его как можно больше. Если вы живете в регионе, где ночи длинные, следует использовать досветку. Ее можно обеспечить лампами дневного освещения, с помощью специализированных ламп для выращивания растений, или LED-панелей. Освещать лук можно 24 часа в сутки, комбинируя естественный и искусственный свет — чем дольше светите, тем быстрее получите результат.
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5
Какие удобрения использовать?
По большому счету, никаких удобрений луку, выращиваемому на зелень, не нужно. Но если так уж хочется его приободрить и дать ему понять, что вы за ним ухаживаете, берите комплексные удобрения с показателем NPK (N — азот, P — фосфор, К — калий) 10–10–10, не превышая дозировку (подробная инструкция обычно указана на упаковке).
NPK 10–10–10 означает, что в удобрении содержится по 10% азота, фосфора и калия. Чтобы определить дозу внесения, умножьте указанное количество действующего вещества на 100 и разделите полученное произведение на процент действующего вещества удобрения.
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6
Как вырастить лук в воде?
В воде луковицы можно проращивать поодиночке — в стаканах или в маленьких баночках. Если луковица проваливается, наденьте на банку крышку или кружок из картона с прорезанным отверстием подходящего диаметра: в воде должны находиться только корни растения, а не вся луковица целиком.
Еще один способ — опустить сразу несколько луковиц в широкую миску или в пластиковый контейнер, на треть залитый водой. Ставьте луковицы вплотную друг к другу, чтобы при прорастании они не заваливались набок и перья не ломались.
В магазинах, впрочем, продаются специальные проращиватели, с которыми проблем вообще не должно возникнуть. Там главное действовать по инструкции.
Вода для проращивания лука подойдет обычная водопроводная, но перед добавлением в контейнер нужно, чтобы она отстоялась. И не забывайте регулярно менять воду. А когда луковицы пустят корни, можно пересадить их в горшок или ящик с землей — так получится еще больше зелени.
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7
Как вырастить лук в почве?
Для выращивания лука в земле подойдет самый обычный цветочный горшок или пластиковый контейнер. Главное, выбрать высоту с запасом — растущим корням должно хватать питания.
Подготовьте дренаж, грунт (желательно, чтобы в составе был гумус) и собственно луковицы. Их перед посадкой стоит промыть, очистить, положить в теплую воду и спрятать на сутки в темное теплое место.
Насыпьте в горшок дренаж слоем 2–3 сантиметра, заполните оставшийся объем на две трети грунтом, уплотните его и полейте теплой отстоявшейся водой. Луковицы лучше высаживать вплотную друг к другу, а затем слегка присыпать грунтом — так, чтобы верхушки слегка выглядывали. Теперь просто не забывайте регулярно поливать лук теплой водой и желательно в первой половине дня.
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8
Как вырастить лук в бутылке?
Если вы хотите получить побольше зеленых перьев и хотите сэкономить место на подоконнике вам пригодится простая пластиковая бутылка. Подрежьте у луковиц, которые планируете проращивать, ростовую точку и замочите их на ночь в обычной воде. В дне бутылки проделайте дренажные отверстия, отступите от дна 5–6 сантиметров и сделайте отверстия в шахматном порядке по всей высоте бутылки — в них вам и предстоит сажать лук. Диаметр отверстий должен быть чуть меньше диаметра луковиц. Затем срежьте верхнюю часть бутылки.
На дно бутылки насыпьте дренаж, заполните емкость грунтом до уровня первого ряда отверстий, хорошо его уплотните и выкладывайте подготовленные луковицы ростовой точкой наружу. Теперь засыпьте грунт до следующего уровня отверстий, уплотните и снова выкладывайте луковицы. Повторяйте процедуру, пока не закончится бутылка или лук. Сверху заполненной тары можно посадить несколько луковиц вертикально, немного заглубить и полить.
А пока ждете всходов, почитайте что-нибудь полезное. Вот например:
- 5 растений, которые вырастит любой новичок — для тех, кто только-только открыл для себя радости садоводства;
- как вырастить огурцы на подоконнике — на рассаду, потом их всё равно нужно переносить в открытый грунт;
- сажаем капризные петуньи — как вырастить шикарные цветы у себя дома из собственной рассады.
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