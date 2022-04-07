Только не ставьте его на свет: как вырастить зеленый лук на подоконнике

В воде луковицы можно проращивать поодиночке — в стаканах или в маленьких баночках. Если луковица проваливается, наденьте на банку крышку или кружок из картона с прорезанным отверстием подходящего диаметра: в воде должны находиться только корни растения, а не вся луковица целиком.



Еще один способ — опустить сразу несколько луковиц в широкую миску или в пластиковый контейнер, на треть залитый водой. Ставьте луковицы вплотную друг к другу, чтобы при прорастании они не заваливались набок и перья не ломались.



В магазинах, впрочем, продаются специальные проращиватели, с которыми проблем вообще не должно возникнуть. Там главное действовать по инструкции.



Вода для проращивания лука подойдет обычная водопроводная, но перед добавлением в контейнер нужно, чтобы она отстоялась. И не забывайте регулярно менять воду. А когда луковицы пустят корни, можно пересадить их в горшок или ящик с землей — так получится еще больше зелени.