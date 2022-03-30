Дождь и +8 градусов: в Новосибирск на этой неделе придет потепление

На этой неделе в Новосибирске температура воздуха может подняться до +8 градусов. В субботу синоптики прогнозируют дождь.
31 марта ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный силой
В пятницу, 1 апреля, будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью силой
2 апреля днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой
— Теплые воздушные атлантические массы продолжают поступать на нашу территорию. Температурный фон уже даже в ночные часы становится положительным. Осадки в виде мокрого снега будут постепенно переходить в дожди, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Ранее НГС изучил прогноз, который составил Гидрометцентр России для Новосибирска и области. Рассказываем, стоит ли ждать погодных аномалий.