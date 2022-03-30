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Дождь и +8 градусов: в Новосибирск на этой неделе придет потепление

Даже ночью температура будет выше 0

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На территорию города поступают теплые воздушные массы

На территорию города поступают теплые воздушные массы

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На этой неделе в Новосибирске температура воздуха может подняться до +8 градусов. В субботу синоптики прогнозируют дождь.

31 марта ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный силой 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Температура ночью — около 0 градусов, днем — +4… +6 градусов.

В пятницу, 1 апреля, будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью силой 6–11 м/с, днем — 4–9 м/с. Температура ночью составит 0… +2 градуса, днем — +6… +8 градусов.

2 апреля днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура ночью будет держаться на уровне +1… +3 градуса, днем потеплеет до +5… +7 градусов.

— Теплые воздушные атлантические массы продолжают поступать на нашу территорию. Температурный фон уже даже в ночные часы становится положительным. Осадки в виде мокрого снега будут постепенно переходить в дожди, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Ранее НГС изучил прогноз, который составил Гидрометцентр России для Новосибирска и области. Рассказываем, стоит ли ждать погодных аномалий.

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