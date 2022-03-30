Ветер снес крышу с киосков на Гусинобродском шоссе — фото

Сегодня, 30 марта, в Новосибирске сорвало крышу с павильонов в районе трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе в Дзержинском районе. Фото обрушения разместила служба эвакуации «АСТ-54» у себя во «ВКонтакте».
Есть ли пострадавшие в инциденте — неизвестно. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Накануне мэрия предупредила новосибирцев о том, что в городе ожидается ветер силой до
— В связи с погодными условиями возможны риски: нарушение в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщили в мэрии.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, что ждет новосибирцев в оставшиеся рабочие дни.