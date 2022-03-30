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Тема дняК Новосибирску приближается магнитная буря
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Ветер снес крышу с киосков на Гусинобродском шоссе — фото

Сегодня в Новосибирске возможен ветер до 20 м/с

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Павильоны получили серьезные повреждения

Павильоны получили серьезные повреждения

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Сегодня, 30 марта, в Новосибирске сорвало крышу с павильонов в районе трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе в Дзержинском районе. Фото обрушения разместила служба эвакуации «АСТ-54» у себя во «ВКонтакте».

Есть ли пострадавшие в инциденте — неизвестно. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Накануне мэрия предупредила новосибирцев о том, что в городе ожидается ветер силой до 20 м/с.

— В связи с погодными условиями возможны риски: нарушение в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщили в мэрии.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, что ждет новосибирцев в оставшиеся рабочие дни.

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