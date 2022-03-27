Снег и оттепель: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске на этой неделе ожидается потепление. К концу недели температура может подняться до +7 градусов. НГС изучил прогнозы интернет-сервисов — рассказываем, чего еще стоит ждать.

Ожидается, что в понедельник температура воздуха ночью составит -4 градуса, а днем потеплеет до +2. С пятницы по воскресенье дневная температура будет держаться на уровне +6 градусов, при этом в среду возможен снег. Такой прогноз составил сервис «Яндекс.Погода».