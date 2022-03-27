Снег и оттепель: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске на этой неделе ожидается потепление. К концу недели температура может подняться до +7 градусов. НГС изучил прогнозы интернет-сервисов — рассказываем, чего еще стоит ждать.
Ожидается, что в понедельник температура воздуха ночью составит -4 градуса, а днем потеплеет до +2. С пятницы по воскресенье дневная температура будет держаться на уровне +6 градусов, при этом в среду возможен снег. Такой прогноз составил сервис «Яндекс.Погода».
По данным сайта Gismeteo, в начале недели, ночью 28 марта, температура опустится до -15 градусов, а днем потеплеет до -1. После этого температура будет постепенно повышаться и к воскресенью достигнет +5 градусов. Ночью в течение недели она составит
Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы погоды от центра «Фобос», сообщает, что температура ночью 28 марта составит -8 градусов. Дневные температуры будут подниматься от +1 в понедельник к +7 в субботу. Во вторник и среду возможен снег.
Ранее новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду апреля. Почитайте, к чему стоит готовиться. Также НГС изучил, какой прогноз составили погодные сервисы на апрель — рассказываем в нашем материале.