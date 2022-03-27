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Снег и оттепель: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

Сравниваем прогнозы от интернет-сервисов

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На этой неделе ожидается оттепель

На этой неделе ожидается оттепель

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В Новосибирске на этой неделе ожидается потепление. К концу недели температура может подняться до +7 градусов. НГС изучил прогнозы интернет-сервисов — рассказываем, чего еще стоит ждать.

Ожидается, что в понедельник температура воздуха ночью составит -4 градуса, а днем потеплеет до +2. С пятницы по воскресенье дневная температура будет держаться на уровне +6 градусов, при этом в среду возможен снег. Такой прогноз составил сервис «Яндекс.Погода».

Температура будет подниматься постепенно

Температура будет подниматься постепенно

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По данным сайта Gismeteo, в начале недели, ночью 28 марта, температура опустится до -15 градусов, а днем потеплеет до -1. После этого температура будет постепенно повышаться и к воскресенью достигнет +5 градусов. Ночью в течение недели она составит -3...0 градусов.

Со вторника по пятницу возможен мокрый снег

Со вторника по пятницу возможен мокрый снег

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Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы погоды от центра «Фобос», сообщает, что температура ночью 28 марта составит -8 градусов. Дневные температуры будут подниматься от +1 в понедельник к +7 в субботу. Во вторник и среду возможен снег.

Через неделю, 5 апреля, температура может подняться до +15 градусов

Через неделю, 5 апреля, температура может подняться до +15 градусов

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Ранее новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду апреля. Почитайте, к чему стоит готовиться. Также НГС изучил, какой прогноз составили погодные сервисы на апрель — рассказываем в нашем материале.

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