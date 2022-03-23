Когда придет тепло в Новосибирск? Синоптики дали прогноз на первую декаду апреля

Начало апреля будет теплым, но ветреным. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Она уточнила, что прогноз на весь месяц будет выпущен 1 или 2 апреля, иначе теряется точность. Пока можно говорить о предварительном прогнозе на первые 10 дней:
— По предварительным картам, всё-таки атлантика будет работать всё сильнее, то есть фон температуры выше, но ожидается ветер и осадки. Начало апреля видится теплым, осадочным и с ветром, — сказала Анна Лапчик.
При этом в марте регион испытал температурные качели. Первая декада была экстремально теплой — на 3–5 градусов выше нормы. Во второй декаде преобладал северный перенос воздушных масс с бассейна Карского моря, поэтому температура была ниже нормы.
— Причем у нас установился антициклон, благодаря чему было холодно и без осадков. Сейчас мы наблюдаем, что в атмосфере происходит перестройка. Начинает усиливаться северо-западный перенос воздушных масс, то есть атлантика начинает раскачиваться, весна выигрывает свою борьбу с зимой, — объяснила синоптик.
В третьей декаде марта температура ожидается около нормы, либо выше на 1 градус.
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