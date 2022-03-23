Когда придет тепло в Новосибирск? Синоптики дали прогноз на первую декаду апреля

Начало апреля будет теплым, но ветреным. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Она уточнила, что прогноз на весь месяц будет выпущен 1 или 2 апреля, иначе теряется точность. Пока можно говорить о предварительном прогнозе на первые 10 дней:

— По предварительным картам, всё-таки атлантика будет работать всё сильнее, то есть фон температуры выше, но ожидается ветер и осадки. Начало апреля видится теплым, осадочным и с ветром, — сказала Анна Лапчик.