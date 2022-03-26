Мокрый снег и сильный ветер: МЧС предупредило новосибирцев об опасных изменениях погоды

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредило жителей города о возможных рисках из-за изменения погодных условий. На днях в городе пойдет мокрый снег и подует сильный ветер.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшую неделю по территории Сибири, в том числе Новосибирской области, с большой скоростью будут перемещаться глубокие циклоны с мокрым снегом и усилением ветра, периодически с прекращением осадков и похолоданием. В связи с изменениями погодных условий увеличивается риск возникновения происшествий, — сообщили в ведомстве.