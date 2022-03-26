Мокрый снег и сильный ветер: МЧС предупредило новосибирцев об опасных изменениях погоды

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредило жителей города о возможных рисках из-за изменения погодных условий. На днях в городе пойдет мокрый снег и подует сильный ветер.
— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшую неделю по территории Сибири, в том числе Новосибирской области, с большой скоростью будут перемещаться глубокие циклоны с мокрым снегом и усилением ветра, периодически с прекращением осадков и похолоданием. В связи с изменениями погодных условий увеличивается риск возникновения происшествий, — сообщили в ведомстве.
Спасатели предупреждают новосибирцев, что из-за погодных изменений сохраняется риск ДТП. Водителей просят соблюдать безопасную дистанции между автомобилями, контролировать скорость передвижения и избегать резких маневров.
Также в ведомстве напомнили, что находиться на водоемах опасно из-за таяния льда. Горожанам напомнили о необходимости очистить крыши от снега и наледи и порекомендовали по возможности не проходить вблизи стен зданий.
По данным новосибирского Гидрометцентра, на этих выходных в городе ожидается похолодание до