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Мокрый снег и сильный ветер: МЧС предупредило новосибирцев об опасных изменениях погоды

Новосибирцам рекомендуют быть аккуратными за рулем, на водоемах и очистить снег с крыш

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Погода будет меняться всю ближайшую неделю

Погода будет меняться всю ближайшую неделю

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ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредило жителей города о возможных рисках из-за изменения погодных условий. На днях в городе пойдет мокрый снег и подует сильный ветер.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшую неделю по территории Сибири, в том числе Новосибирской области, с большой скоростью будут перемещаться глубокие циклоны с мокрым снегом и усилением ветра, периодически с прекращением осадков и похолоданием. В связи с изменениями погодных условий увеличивается риск возникновения происшествий, — сообщили в ведомстве.

Спасатели предупреждают новосибирцев, что из-за погодных изменений сохраняется риск ДТП. Водителей просят соблюдать безопасную дистанции между автомобилями, контролировать скорость передвижения и избегать резких маневров.

Также в ведомстве напомнили, что находиться на водоемах опасно из-за таяния льда. Горожанам напомнили о необходимости очистить крыши от снега и наледи и порекомендовали по возможности не проходить вблизи стен зданий.

По данным новосибирского Гидрометцентра, на этих выходных в городе ожидается похолодание до -15 градусов. А на смену морозу придет потепление до +4 градусов в понедельник, 28 марта.

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