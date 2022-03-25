К Новосибирску приближается похолодание до -15 градусов

На выходных в Новосибирске ожидается похолодание до -15 градусов. На смену морозу придет потепление до +4 градусов в понедельник, 28 марта.
26 марта ожидается небольшой мокрый снег, ночью юго-западный, днем северо-западный ветер силой
В воскресенье, 27 марта, осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с переходом на юго-западный, ночью — силой 4–9, днем —
28 марта ожидается юго-западный ветер силой
— Будут чередоваться волны тепла и холода, в основном погода будет ветреной, потому что к нам смещается серия атлантических циклонов, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
На этой неделе синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на первую декаду апреля. Ожидается, что в городе будет тепло, но ветрено.