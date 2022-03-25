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К Новосибирску приближается похолодание до -15 градусов

А в пригороде температура опустится даже до -18 градусов

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Погода в городе будет неустойчивой

Погода в городе будет неустойчивой

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На выходных в Новосибирске ожидается похолодание до -15 градусов. На смену морозу придет потепление до +4 градусов в понедельник, 28 марта.

26 марта ожидается небольшой мокрый снег, ночью юго-западный, днем северо-западный ветер силой 8–13 м/с, температура ночью составит -2... -4 градуса, днем 0... -2 градуса с понижением до -5... -7 градусов.

В воскресенье, 27 марта, осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с переходом на юго-западный, ночью — силой 4–9, днем — 2–7 м/с. Ночная температура будет держаться на уровне -14... -15 градусов, в пригороде — до -18, дневная — -2... -4 градуса.

28 марта ожидается юго-западный ветер силой 2–7 м/с. Ночью температура понизится до -11... -13 градусов, днем она составит +2... +4 градуса.

— Будут чередоваться волны тепла и холода, в основном погода будет ветреной, потому что к нам смещается серия атлантических циклонов, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

На этой неделе синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на первую декаду апреля. Ожидается, что в городе будет тепло, но ветрено.

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