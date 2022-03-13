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Солнечно, но холодно: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на рабочую неделю

Теплее станет лишь к концу недели, но солнечно уже не будет

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Также в конце недели на город опустятся небольшие снегопады

Также в конце недели на город опустятся небольшие снегопады

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Вот уже несколько дней в Новосибирске сохраняется достаточно морозная погода — и ветер, и лед всё никак не дают горожанам насладиться настоящей весной. НГС изучил погодные сервисы, чтобы понять, вернутся ли на грядущей неделе в город плюсовые температуры.

Согласно сайту «Гисметео», первая половина недели будет хоть и солнечной, но холоднее второй половины. Самый теплый день и вовсе придется на пасмурное воскресенье: днем будет -7 градусов, ночью — -11. Имейте в виду, что в пятницу и субботу ожидается небольшой снег.

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«Яндекс.Погода» прогнозирует примерно такую же погоду на неделе. Только, по ее данным, теплее всего будет в субботу, 19 марта. Днем столбик термометра опустится до -2 градусов, а ночью — до -8.

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Потепление к концу недели прогнозируют и «Метеовести». Ясная погода будет лишь в понедельник и вторник, а со среды городское солнце перекроют облака. Снег, по данным сайта, пойдет в пятницу и воскресенье.

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Стоит ли ждать в конце марта потепления, читайте в нашем материале.

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