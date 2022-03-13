Солнечно, но холодно: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на рабочую неделю

Вот уже несколько дней в Новосибирске сохраняется достаточно морозная погода — и ветер, и лед всё никак не дают горожанам насладиться настоящей весной. НГС изучил погодные сервисы, чтобы понять, вернутся ли на грядущей неделе в город плюсовые температуры.

Согласно сайту «Гисметео», первая половина недели будет хоть и солнечной, но холоднее второй половины. Самый теплый день и вовсе придется на пасмурное воскресенье: днем будет -7 градусов, ночью — -11. Имейте в виду, что в пятницу и субботу ожидается небольшой снег.