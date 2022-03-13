Солнечно, но холодно: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на рабочую неделю

Вот уже несколько дней в Новосибирске сохраняется достаточно морозная погода — и ветер, и лед всё никак не дают горожанам насладиться настоящей весной. НГС изучил погодные сервисы, чтобы понять, вернутся ли на грядущей неделе в город плюсовые температуры.
Согласно сайту «Гисметео», первая половина недели будет хоть и солнечной, но холоднее второй половины. Самый теплый день и вовсе придется на пасмурное воскресенье: днем будет -7 градусов, ночью — -11. Имейте в виду, что в пятницу и субботу ожидается небольшой снег.
«Яндекс.Погода» прогнозирует примерно такую же погоду на неделе. Только, по ее данным, теплее всего будет в субботу, 19 марта. Днем столбик термометра опустится до -2 градусов, а ночью — до -8.
Потепление к концу недели прогнозируют и «Метеовести». Ясная погода будет лишь в понедельник и вторник, а со среды городское солнце перекроют облака. Снег, по данным сайта, пойдет в пятницу и воскресенье.
Стоит ли ждать в конце марта потепления, читайте в нашем материале.