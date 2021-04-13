Синоптики предупредили об ухудшении качества воздуха в Новосибирске

Новосибирцев предупреждают о накоплении вредных примесей в воздухе
Сегодня утром,
По данным сервиса Airvoice, степень загрязнения воздуха в Новосибирске сегодня оценивают в
На сайте новосибирского Гидрометцентра говорится о том, что сегодня в городе возможно загрязнение воздуха.
— 13 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах сохранится повышенный уровень пыли, — говорится на сайте.
На прошлой неделе над Новосибирском заметили густой туман. Несколько читателей прислали в редакцию его фотографии.
Накануне синоптики предупредили о приближении холодного фронта к Новосибирску. Мы рассказывали, как из-за него изменится погода.