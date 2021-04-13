Синоптики предупредили об ухудшении качества воздуха в Новосибирске

Сегодня утром, 13 апреля , над Новосибирском заметили густую дымку. Ее хорошо видно над верхними этажами в центре города. Синоптики предупредили, что сегодня в городе могут накапливаться вредные вещества в воздухе.

По данным сервиса Airvoice, степень загрязнения воздуха в Новосибирске сегодня оценивают в 4 балла из 10 . Хуже всего ситуация в Заельцовском районе — 4 балла , в остальных, где проводят наблюдение, — 3 балла .