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Синоптики предупредили об ухудшении качества воздуха в Новосибирске

Сегодня над городом заметили дымку

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Снимок сделан около 08:00

Снимок сделан около 08:00

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Новосибирцев предупреждают о накоплении вредных примесей в воздухе

Сегодня утром, 13 апреля, над Новосибирском заметили густую дымку. Ее хорошо видно над верхними этажами в центре города. Синоптики предупредили, что сегодня в городе могут накапливаться вредные вещества в воздухе.

По данным сервиса Airvoice, степень загрязнения воздуха в Новосибирске сегодня оценивают в 4 балла из 10. Хуже всего ситуация в Заельцовском районе — 4 балла, в остальных, где проводят наблюдение, — 3 балла.

Такие данные сервис приводит в 08:00

Такие данные сервис приводит в 08:00

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На сайте новосибирского Гидрометцентра говорится о том, что сегодня в городе возможно загрязнение воздуха.

Дымка выглядит достаточно плотной

Дымка выглядит достаточно плотной

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— 13 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах сохранится повышенный уровень пыли, — говорится на сайте.

На прошлой неделе над Новосибирском заметили густой туман. Несколько читателей прислали в редакцию его фотографии.

Накануне синоптики предупредили о приближении холодного фронта к Новосибирску. Мы рассказывали, как из-за него изменится погода.

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загрязнение воздухапогодатуман
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