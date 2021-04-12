К Новосибирску приближается холодный атмосферный фронт: как изменится погода

Синоптики ожидают
В ночь на
— Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому ночью возможен небольшой дождь. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, ночью силой
Температура ночью 13 апреля составит
14 апреля ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный силой
15 апреля, в среду, будет преимущественно без осадков. Синоптики ожидают западный и юго-западный ветер силой
Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили интернет-сервисы. Они обещают, что самый теплый день будет в пятницу, когда температура в Новосибирске составит +19 градусов.