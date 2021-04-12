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К Новосибирску приближается холодный атмосферный фронт: как изменится погода

Ухудшение метеоусловий возможно ночью с 12 на 13 апреля

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В ближайшее время в городе похолодает

В ближайшее время в городе похолодает

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Синоптики ожидают 14 апреля мокрый снег в Новосибирске

В ночь на 12 апреля в Новосибирске синоптики ожидают ухудшение погоды — в городе похолодает.

— Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому ночью возможен небольшой дождь. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, ночью силой 4–9 м/с, а днем 8–13 м/с, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Температура ночью 13 апреля составит +2… +4 градуса, днем поднимется до +7… +9 градусов.

14 апреля ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью опустится до 0… +2 градусов, днем составит +9… +11 градусов.

15 апреля, в среду, будет преимущественно без осадков. Синоптики ожидают западный и юго-западный ветер силой 3–8 м/с, ночью возможны порывы до 13 м/с. Ночная температура составит +2... +4 градуса (в пригороде опустится до -1), а днем поднимется до +12… +14 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили интернет-сервисы. Они обещают, что самый теплый день будет в пятницу, когда температура в Новосибирске составит +19 градусов.

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