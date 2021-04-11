Потепление до +19: прогноз погоды на грядущую неделю в Новосибирске

В последнее время погода в Новосибирске не перестает радовать горожан плюсовыми температурами. Несмотря на ветер, приличная часть сугробов уже растаяла. Но вернутся ли в Новосибирск заморозки на следующей неделе? Мы сравнили данные разных погодных сервисов, чтобы выяснить это.

По оценкам «Яндекс.Погоды», вся грядущая неделя будет радовать новосибирцев «плюсом» — температура воздуха не опустится ниже +8 градусов . Вся неделя при этом будет пасмурной — только во вторник, 13 апреля , ожидаются прояснения и небольшой дождь. А в пятницу, 16 апреля , в городе ожидается самый теплый день: воздух прогреется до +19 днем, +6 — ночью. К концу недели температура воздуха снова понизится до +8 днем и +2 ночью.