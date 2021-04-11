Потепление до +19: прогноз погоды на грядущую неделю в Новосибирске

В последнее время погода в Новосибирске не перестает радовать горожан плюсовыми температурами. Несмотря на ветер, приличная часть сугробов уже растаяла. Но вернутся ли в Новосибирск заморозки на следующей неделе? Мы сравнили данные разных погодных сервисов, чтобы выяснить это.
По оценкам «Яндекс.Погоды», вся грядущая неделя будет радовать новосибирцев «плюсом» — температура воздуха не опустится ниже
Согласно сайту «Гисметео», пятница,
По данным центра «Фобос», и ночью, и днем в Новосибирске ожидается только плюсовая температура. Тем не менее на неделе будет только два ясных дня — вторник и пятница. В четверг,
Новосибирцы на этих выходных наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке. НГС разобрался, где в городе уже открылись летние веранды.