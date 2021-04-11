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Потепление до +19: прогноз погоды на грядущую неделю в Новосибирске

Почти вся неделя, согласно сайтам, будет пасмурной

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Согласно некоторым сайтам, по ночам еще возможны минусовые температуры

Согласно некоторым сайтам, по ночам еще возможны минусовые температуры

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В последнее время погода в Новосибирске не перестает радовать горожан плюсовыми температурами. Несмотря на ветер, приличная часть сугробов уже растаяла. Но вернутся ли в Новосибирск заморозки на следующей неделе? Мы сравнили данные разных погодных сервисов, чтобы выяснить это.

По оценкам «Яндекс.Погоды», вся грядущая неделя будет радовать новосибирцев «плюсом» — температура воздуха не опустится ниже +8 градусов. Вся неделя при этом будет пасмурной — только во вторник, 13 апреля, ожидаются прояснения и небольшой дождь. А в пятницу, 16 апреля, в городе ожидается самый теплый день: воздух прогреется до +19 днем, +6 — ночью. К концу недели температура воздуха снова понизится до +8 днем и +2 ночью.

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Согласно сайту «Гисметео», пятница, 16 апреля, также будет самым теплым днем на неделе: +18 градусов днем, +2 градуса ночью. При этом сайт сообщает, что по ночам еще возможны заморозки — столбик термометра опустится ниже нуля ночью в понедельник, среду и воскресенье. Солнце ожидается в понедельник, 12 апреля. Все остальные дни будут пасмурными с прояснениями и, кроме четверга, дождливыми.

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По данным центра «Фобос», и ночью, и днем в Новосибирске ожидается только плюсовая температура. Тем не менее на неделе будет только два ясных дня — вторник и пятница. В четверг, 15 апреля, ожидается небольшой дождь. При этом самая теплая погода, несмотря на тучи, придется на субботу, 17 апреля: ожидается +14 градусов днем и +9 — ночью.

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Новосибирцы на этих выходных наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке. НГС разобрался, где в городе уже открылись летние веранды.

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