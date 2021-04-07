«Антициклон и ясная погода»: синоптики пообещали Новосибирску температуру до +10 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе установится теплая погода в дневные часы, ночью же столбик термометра опустится до слабо отрицательных температур.



— У нас однородная воздушная масса, антициклон, ясная погода. 8 апреля на фоне антициклона будет проходить с севера небольшое волновое возмущение, оно вызовет осадки и облачность. От дня ко дню будет постепенный прогрев воздушной массы. В первой декаде апреля среднесуточные температуры ожидаются на 1–2 градуса выше климатической нормы. Пока на ближайшие 3–5 дней сохранится устойчивое тепло. А ночью слабо отрицательные температуры в антициклоне, будет подмораживать, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.