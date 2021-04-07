«Антициклон и ясная погода»: синоптики пообещали Новосибирску температуру до +10 градусов

В Новосибирск придет потепление до +10 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе установится теплая погода в дневные часы, ночью же столбик термометра опустится до слабо отрицательных температур.
— У нас однородная воздушная масса, антициклон, ясная погода.
8 апреля в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ночью
9 апреля в городе преимущественно без осадков. Ночью
10 апреля в Новосибирске без осадков. Ночью
Долгожданное потепление в Новосибирске обернулось вполне ожидаемым появлением многочисленных луж. Местами целые улицы превратились в каналы, а дворы — в озера. Обозреватель НГС собрал кадры, которые позволят хоть немного почувствовать себя жителем Венеции. Всё равно путешествие туда из Новосибирска пока невозможно, вне зависимости от наличия денег.
НГС изучил прогноз погоды на лето 2021 года, который составили Гидрометцентр России и популярные сервисы. Почитайте, когда ждать сильных дождей и жары.