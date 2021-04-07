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«Антициклон и ясная погода»: синоптики пообещали Новосибирску температуру до +10 градусов

В городе установится теплая и ясная погода

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Несмотря на обещанное потепление, в ночные часы улицы города подморозит

Несмотря на обещанное потепление, в ночные часы улицы города подморозит

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В Новосибирск придет потепление до +10 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе установится теплая погода в дневные часы, ночью же столбик термометра опустится до слабо отрицательных температур.

— У нас однородная воздушная масса, антициклон, ясная погода. 8 апреля на фоне антициклона будет проходить с севера небольшое волновое возмущение, оно вызовет осадки и облачность. От дня ко дню будет постепенный прогрев воздушной массы. В первой декаде апреля среднесуточные температуры ожидаются на 1–2 градуса выше климатической нормы. Пока на ближайшие 3–5 дней сохранится устойчивое тепло. А ночью слабо отрицательные температуры в антициклоне, будет подмораживать, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.


8 апреля в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ночью -2... -4 градуса, в районе ОбьГЭС до -7. Днем +4... +6 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек.


9 апреля в городе преимущественно без осадков. Ночью -3... -5 градусов. Днем +6... +8 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек.


10 апреля в Новосибирске без осадков. Ночью -2... -4 градуса. Днем +8... +10 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/сек.

Долгожданное потепление в Новосибирске обернулось вполне ожидаемым появлением многочисленных луж. Местами целые улицы превратились в каналы, а дворы — в озера. Обозреватель НГС собрал кадры, которые позволят хоть немного почувствовать себя жителем Венеции. Всё равно путешествие туда из Новосибирска пока невозможно, вне зависимости от наличия денег.

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