Синоптики рассказали, когда в Новосибирске начнут идти весенние дожди

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня в Новосибирске и пообещали, что столбик термометра будет подниматься до +8 градусов , и предупредили, что ночью еще могут быть отрицательные температуры. Кроме того, в городе на этой неделе ждут дождь.



По информации от синоптиков, 6 апреля ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ночью +1... +3 градуса. Днем +6... +8 градусов. Ветер юго-западный ночью 4–9 м/с , днем 7–12 м/с .

