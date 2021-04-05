Синоптики рассказали, когда в Новосибирске начнут идти весенние дожди

Дожди в Новосибирске пойдут уже
Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня в Новосибирске и пообещали, что столбик термометра будет подниматься до
По информации от синоптиков,
— Затем мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта, в ночь на
7 апреля преимущественно без осадков. Ночью
8 апреля ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью
НГС изучил прогноз погоды на лето 2021 года, который составили Гидрометцентр России и популярные сервисы. Почитайте, когда ждать сильных дождей и жары.