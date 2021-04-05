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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске начнут идти весенние дожди

Скоро в городе потеплеет до +8 градусов

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Завтра в городе ожидается небольшой дождь

Завтра в городе ожидается небольшой дождь

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Дожди в Новосибирске пойдут уже 6 апреля

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня в Новосибирске и пообещали, что столбик термометра будет подниматься до +8 градусов, и предупредили, что ночью еще могут быть отрицательные температуры. Кроме того, в городе на этой неделе ждут дождь.

По информации от синоптиков, 6 апреля ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ночью +1... +3 градуса. Днем +6... +8 градусов. Ветер юго-западный ночью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с.

— Затем мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта, в ночь на 7 апреля мы окажемся в более прохладной тыловой части. Ночные температуры будут опускаться до отрицательных температур. Днем будут положительные температуры, будет в основном ясная погода, будет увеличиваться продолжительность дня, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

7 апреля преимущественно без осадков. Ночью -1... -3 градуса. Днем +6... +8 градусов. Ветер западный 5–10 м/с.

8 апреля ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью -2... -4 градуса. Днем +6... +8 градусов. Ветер юго-восточный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

НГС изучил прогноз погоды на лето 2021 года, который составили Гидрометцентр России и популярные сервисы. Почитайте, когда ждать сильных дождей и жары.

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